月嫂打嬰兒臉還強壓奶嘴 屏縣府開罰提告、媒合平台除名

一名媽媽6月20日在網路Threads社群平台揭露她聘請的月嫂，竟然拍打嬰兒臉部，辯稱是擦口水，屏東縣政府社會展開調查，經社工實地訪視、調閱完整影片後確認，該名月嫂在到宅服務期間多次出現不當行為，除拍打嬰兒臉，尚有使嬰兒滑落腳上，與強壓奶嘴並以胸部擠壓嬰兒頭部致嬰兒頭部脹紅等行為，嚴重違反專業照顧倫理與基本安全原則，縣府提告、開罰6萬元，從媒合平台永久除名。

社會處指出，相關不當行為非單次發生，是在6月19日至20日服務期間反覆出現，對兒童身心健康造成實質危害，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條。縣府依法裁罰6萬元。由於行為性質重大，縣府亦對該名月嫂提起獨立告訴，啟動法律程序追究其刑事責任。

為維護母嬰照顧安全，社會處表示，將該名月嫂從屏東縣媒合平台永久除名。社會處也責成承接單位啟動全平台案件服務檢視與即時訪視，確保所有服務品質與安全防線皆落實到位。

縣府強調，為防杜類似案件，社會處近期將召開制度檢討會議，全面檢視現行平台機制，並研議強化到宅月嫂專業教育、服務過程查核等措施，以提升制度韌性與專業可信度。

屏東縣政府重申，兒童的安全與身心福祉不容妥協，保護兒少始終是本府一貫立場。對任何違反兒少法規定之行為，縣府絕不寬貸，並將持續強化制度與監督機制，確保家戶安心、服務專業。