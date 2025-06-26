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屏東東港大成路低窪大潮淹水 屏縣府：長期解方道路加高

中央社／ 屏東縣26日電
屏東東港鎮大成路屬低窪地區，逢漲潮及突發性降雨易積淹水，24日至26日連3天早上6時至8時積水約至腳踝高度。圖／葉而項提供（中央社）
屏東東港鎮大成路屬低窪地區，逢漲潮及突發性降雨易積淹水，24日至26日連3天早上6時至8時積水約至腳踝高度。圖／葉而項提供（中央社）

屏東東港鎮大成路屬低窪地區，農曆初一、十五大潮易淹水，立委徐富癸今天邀集相關單位會勘，東津里長葉而項盼增設閘門；縣府則認為，長期解方為道路加高，盼爭取經費。

東港鎮大成路屬低窪地區，逢漲潮及突發性降雨易積淹水，民進黨立委徐富癸今天邀集內政部國土署、經濟部水利署，與屏東縣政府等相關單位現地會勘，考察東港易淹水地區與排水系統。

東津里長葉而項接受媒體聯訪表示，近3天海水倒灌，淹水高位從早上6時到8時，到約早上9時30分才全退；淹水狀況相較以往有改善，以前會淹到以栗國小，這次僅淹大成路、嘉新路，及沿海五路；水位從成人膝蓋位置降至腳踝。

葉而項表示，建議在第一大排河道與牛埔溪尾端匯流處增作閘門，漲潮時只須擋3小時就不會淹水；至於道路加高，有住戶擔心水反而往家裡灌。

屏東縣政府水利處副處長林煥文說明，縣府在民國112年天文大潮時，盤點東港地區，提出短、中、長期改善方向，短期在去年作防潮閘門管制與出流封堵；中期2案施作中，其一為側溝改善、抽水平台增設，其二為牛埔溪排水護岸加高整建。

林煥文說，長期部分即是以道路加高方式，一勞永逸解決大成路因地勢低造成淹水；大成路一帶因地勢低於潮位高程（海平面以上）1.4公尺，農曆初一、十五不論下雨與否都易淹水，只要將道路比照台17線方式，加高約30公分左右，即可排除初一、十五淹水狀況；有居民擔心出入不便或易淹，縣府將持續與地方溝通，若經費核准，盼3年內完成改善。

林煥文指出，道路加高前將沿路尋找抽水平台合適設置點，加大側溝孔徑以容納抽水管，未來若遇晴天積淹水，便可使用移動式抽水機排水，作為初一、一五淹水短期解方。

徐富癸表示，極端氣候衝擊頻繁，東港為沿海產業與交通節點，治水設施亟須加速建設，中央應在經費、審查與技術上給予全力支援。

淹水 東港 屏東縣政府

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