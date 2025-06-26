高市府代管澄清湖20年 議員盼設特色公園、晚上也開放

高雄澄清湖風景區7月1日起市府代管、全民免費，議長康裕成今早偕議員會勘，建議研議延長開放時間、建特色公園及增加監視系統，並要求預先針對人潮集中、交通擁塞與設施負荷等問題擬定配套措施。市府回應，進行評估後視情況辦理，將爭取經費設置80個監視器。

澄清湖現行採收費制，高雄市民免費、外縣市全票100元、半票50元。高雄市政府與自來水公司七區管理處上月簽訂20年委託代管契約，下月起全民免收門票。

高市議長康裕成會同立委許智傑，議員邱俊憲、黃文志、陳慧文、何權峰、湯詠瑜等人上午會勘，針對周邊車輛與遊客動線規畫、特色公園、夜間照明不足與監視系統等問題與市府相關局處討論。

康裕成指出，開放免費入園更加便民，但也可能衍生人潮集中、交通擁塞與設施負荷等問題，市府應預先強化配套措施。

澄清湖夏季開放至晚上6時、冬季5時30分。邱俊憲建議，不影響人力下，希望延長開放時間，另外園區監視器也需要增加。陳慧文為園區攤商陳情，盼未來重新招商能給予優先權。

鳥松區長盧雪紅指出，園區維持汽機車入園收費，在地民眾對免停車費規定仍有諸多疑問，盼交通局統一規範，加強宣導。

市府工務及交通局表示，現有兒童樂園水公司已經優化，是否增設特色公園，將視情況評估。此外，目前已經增設人行道及安全欄杆並設置10處減速平台，人車分流、降低車速，園區外也增設170個汽車停車格、771格機車停車格。