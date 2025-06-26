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屏東攜手荷蘭國際級設計團隊 打造首座互動科學探索館

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏菸1936文化基地15及17號倉庫改造的探索館，占地面積1.2公頃，3層樓高，工程含展示總經費6億多元，2023年7月底動工，由文化處推動館內策展規畫，預計2027年啟用，屏東探索館是屏菸大博物館群計畫最後一塊拼圖。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地15及17號倉庫改造的探索館，占地面積1.2公頃，3層樓高，工程含展示總經費6億多元，2023年7月底動工，由文化處推動館內策展規畫，預計2027年啟用，屏東探索館是屏菸大博物館群計畫最後一塊拼圖。記者劉星君／攝影

屏東縣政府興建中的「屏東探索館」今26日由縣長周春米主持國際合作簽署儀式，正式宣布與荷蘭國際級設計團隊合作，參與館內展示設計，打造一座兼具教育性、互動性與文化深度的科學體驗基地，屏東探索館是屏菸大博物館群計畫最後一塊拼圖。

屏東縣府文化處指出，屏菸1936文化基地15及17號倉庫改造的探索館，占地面積1.2公頃，工程含展示總經費6億多元，2023年7月底動工，由文化處推動館內策展規畫，預計2027年啟用；另外，屏菸基地的14號倉庫將打造為屏東縣美術館，預計2026年完工。

跨國合作由台灣執行團隊Jollify（鑫囍創業股份有限公司）擔任整體展示規畫統籌，並邀集打造世界知名荷蘭NEMO科學博物館的幕後設計團隊，包括荷蘭設計公司Designwolf、互動科技開發公司YIPP與展示製作團隊Bruns，共同參與探索館展場設計與製作。

周春米說，荷蘭團隊在科學教育與跨領域展覽策畫具有豐富經驗與國際聲譽，與縣府推動探索學習、激發創意思維的理念高度契合。屏東探索館是屏菸大博物館群計畫最後一塊拼圖，縣府花1年半籌備，今天終於拍板定案，與荷蘭NEMO科學博物館的幕後策展團隊簽署合作，屏東首次與國際團隊合作，盼能擦出更棒火花，未來探索館不僅是展示場域，更是充滿科學想像與創造的學習平台，為屏東的孩子打開通往世界的知識之門。

荷蘭團隊Bruns公司資深副總Dennis van den Beuken、以及Designwolf 創辦人Onne Brouwer皆表示，很期待與台灣夥伴合作，共同打造充滿創意精神的公共空間。

荷蘭在臺辦事處行政暨領事事務主任吳歌說，台荷深厚歷史淵源可追溯400年前，在產業、建築設計等都有密切合作，希望透過此次與屏東縣政府合作，打造連結地方記憶與未來探索公共場域。

屏東探索館（英文名稱：P-TIMO Museum，全名：PingTung In Motion），象徵屏東在文化、科技與未來想像中持續推進節奏與脈動。該館以「探索」為核心、「啟發」為使命，期望透過互動與科技，引領民眾從在地出發、放眼世界，發展為具國際視野的知識探索場域。

今天簽約儀式在屏菸1936文化基地舉行，在荷蘭在臺辦事處行政暨領事事務主任吳歌等多人見證下，周春米與荷蘭設計團隊共同簽署合作備忘錄，為屏東在教育、文化與國際交流領域邁出的嶄新一步。

文化處指出，屏東探索館將在國內外合作夥伴協力下，引進國際展示理念與創新科技，未來讓每位走進展館民眾都能啟動探索旅程，開啟對世界更多的想像與連結。

鑫囍創業股份有限公司總經理黃偉豪Daniel Wong（右二），荷蘭團隊Bruns公司資深副總Dennis van den Beuken（右一）、Designwolf 創辦人Onne Brouwer（左一）與屏東縣長周春米（左二）簽署合作備忘錄。記者劉星君／攝影
鑫囍創業股份有限公司總經理黃偉豪Daniel Wong（右二），荷蘭團隊Bruns公司資深副總Dennis van den Beuken（右一）、Designwolf 創辦人Onne Brouwer（左一）與屏東縣長周春米（左二）簽署合作備忘錄。記者劉星君／攝影

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