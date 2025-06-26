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台南安平至澎湖馬公觀光交通船 7月8日開航

中央社／ 台南26日電

台南市長黃偉哲今天宣布，台南安平-澎湖馬公觀光交通船航線7月8日開航，每週2班固定航班，分別於週二和週五各1班往返，由安平港出發直航馬公港，讓台澎旅客多一項便利選擇。

黃偉哲今天在宣傳記者會指出，台南是開台首府、美食首都及台灣必遊城市，澎湖也是台灣海島旅遊首選，台南安平-澎湖馬公觀光交通船航班讓旅客往返台南、澎湖更便利，改善以往僅能搭飛機的繁複程序和等待時間。

黃偉哲說，這條航線串聯台南和澎湖特色觀光旅遊，在澎湖欣賞花火，品嘗海鮮，或在台南暢遊老街，吃美食，購買伴手禮，提供豐富旅運體驗。

市府表示，台南、澎湖往來密切，旅遊旺季機票一位難求，市府和詠傑海運-雙吉福氣輪合作促成安平-馬公航線開航，未來將和旅行社攜手開發套裝遊程，穩定營運，帶動觀光人潮。

台南安平-澎湖馬公觀光交通船航班，在安平商港4號碼頭搭船，航行時間約2.5小時，搭乘人數149人。

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