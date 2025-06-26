墾丁凱撒疑2起食物中毒？屏縣衛生局：檢驗結果1到2周

墾丁凱撒飯店疑食品中毒案，除了新北市某公司員工旅遊6月22日出現7人出現腹瀉、嘔吐與發生等症狀外，昨天25日，屏東縣衛生局接獲台東縣衛生局通報台東律師公會疑似發病患者資訊。屏東縣衛生局表示，台東案部分，用餐時序較新北市旅遊團早一天。

屏東縣衛生局表示，依據衛生福利部食品中毒事件處理流程規定，疑似食品中毒事件，可由民眾或醫療院所向地方政府衛生局通報，衛生局在6月25日下午4時，接獲台東縣衛生局通報台東律師公會疑似發病患者資訊，用餐時序較新北市旅遊團案早一天。

屏東縣衛生局指出，24日已採集飯店廚工檢體、環境檢體及食餘檢體送驗，須待檢驗結果出爐，預計時間約1-2周，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦；目前尚無接獲其他民眾申訴。

衛生局表示，24日派員到墾丁凱撒飯店行政調查，現場環境缺失事項為生熟食刀具未區隔、部分調味品分裝未標示品名及效期，已立即改善。此外，熟食區部分天花板不潔，則命業者限期改善。