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台日大港水果祭回歸 7月26日高流海風廣場登場

中央社／ 高雄26日電

高市府今年再度攜手日本台灣交流協會，將於7月26日在高雄流行音樂中心海風廣場等舉辦「2025台日大港水果祭」，期待透過共同行銷台日水果，提升台日優質農產知名度。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之偕同高雄事務所所長奧正史於昨日拜會高雄市長陳其邁，雙方就深化台日交流、經貿合作及國際情勢交換意見，並攜手宣傳「2025台日大港水果祭」。

陳其邁表示，很高興能與日本台灣交流協會再度合作舉辦台日大港水果祭，期待透過共同行銷台日水果，展現雙方堅實的友誼與合作關係，同時提升台日優質農產知名度。

針對台日經貿關係的發展，陳其邁則認為，台日在經貿領域應加快分工整合，尤其在半導體與人工智慧等關鍵產業具備高度合作潛力，期盼台日攜手打造具韌性的供應鏈，鞏固全球領先優勢。

片山和之表示，水果祭活動連續2年在高雄舉辦，去年活動2天共吸引約10萬人次參與，反應熱烈，期盼今年更勝去年。

片山和之並提到，希望市府持續支持日本人在高雄的安全、教育及投資環境，並強調台日共享民主價值觀，台灣與日本的安全及半導體供應鏈穩定對雙方而言均具關鍵意義。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿指出，2025台日大港水果祭由高雄市政府與日本台灣交流協會再度攜手合作，於7月26日至27日下午2時至晚間9時，在高雄流行音樂中心海風廣場及堤岸廊道舉行。

高雄市行政暨國際處表示，2025台日大港水果祭的活動內容豐富，有包括百攤台日鮮果市集、多元文化體驗、台日音樂舞蹈表演，以及充滿趣味的水果主題互動遊戲區，精采可期。

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