金門單親爸中風 兒才高中畢業就要扛全家5口生計

家住金城鎮古城里的林姓單親爸爸，獨自扶養4名子女多年，生活困頓，近年因中風導致行動不便，無法外出工作，家庭生計完全仰賴才剛高中畢業的大兒子四處打零工來支撐。金門傑人會得知消息後，號召各界募款，短短幾日內便募得善款7萬7千元，作為林家的家庭支出與應急生活之用，為這個陷入困境的家庭注入一絲曙光。

據了解，林家的大兒子才剛高中畢業，便被迫擔起家庭重擔，在外靠打零工維持全家最基本的生活開銷，還要照顧2名仍就讀小學五年級的弟妹，與照料中風的父親，生活相當辛苦，處境堪憐。

消息傳出後，金門傑人會立即伸出援手，號召社會大眾加入援助行列，短短數日內便募集到7萬7千元，金門傑人會創會長蔡其雍昨日協同金門農工前校長陳水芳，特地前往林家探視，實地了解家庭狀況，並親自轉交善款，表達社會大眾對林家所面臨困難的關心與支持。訪視過程中，林父與其子女真摯感謝所有伸出援手的好心人，並表示這份資源不僅緩解了燃眉之急，更讓他們感受到社會滿滿的溫暖。

面對突如其來的幫助，林先生眼泛淚光地說，過去一度對生活失望至極，但這份社會的溫情，讓他重新找回繼續走下去的勇氣。他堅定表示，將來若有能力，一定也要伸出手幫助他人，把這份愛心傳遞下去。

蔡其雍表示，面對處於困境的家庭，社會不該只是「看見」弱勢，更應該「走近」他們的生活。傑人會將持續深耕金門在地公益，盼望每一次的即時援助，都能成為受困者重啟生活的契機，也喚起更多人共同為社會照亮每個角落。