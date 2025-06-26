影／屏東縣萬丹泥火山今年首度噴發清晨泥漿流入水利溝

屏東縣萬丹泥火山又噴發了！今天清晨5點10分開始噴發，也是今年首度噴發，噴發位置一樣在萬丹鄉皇源聖殿周遭，這是有4個孔洞噴發，其中一個噴發孔洞是是水利溝內，因為泥漿流入水利溝，村長也趕緊聯絡怪手，趁泥漿還沒乾之前趕緊清除。

屏東縣議員許展維今清晨獲報後趕往現場，許展維說，這次噴發的位置都是先前噴發過的地方，農民也不敢再種作物。這次噴發孔有4處，仍持續噴發中，其中一個在水利溝內，也請村長協調，聯絡怪手，現場也趕緊用火引燃，讓地底下的壓力趕快釋放，讓泥火山可以比較比較早結束噴發，這次噴發的面積約4、5分地。