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影／屏東縣萬丹泥火山今年首度噴發清晨泥漿流入水利溝

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹泥火山，今天清晨5點10分再度噴發，這是今年首度噴發，有四個噴發孔，其中一個噴發孔在水利溝內。圖／皇源聖殿提供
屏東縣萬丹泥火山，今天清晨5點10分再度噴發，這是今年首度噴發，有四個噴發孔，其中一個噴發孔在水利溝內。圖／皇源聖殿提供

屏東縣萬丹泥火山又噴發了！今天清晨5點10分開始噴發，也是今年首度噴發，噴發位置一樣在萬丹鄉皇源聖殿周遭，這是有4個孔洞噴發，其中一個噴發孔洞是是水利溝內，因為泥漿流入水利溝，村長也趕緊聯絡怪手，趁泥漿還沒乾之前趕緊清除。

屏東縣議員許展維今清晨獲報後趕往現場，許展維說，這次噴發的位置都是先前噴發過的地方，農民也不敢再種作物。這次噴發孔有4處，仍持續噴發中，其中一個在水利溝內，也請村長協調，聯絡怪手，現場也趕緊用火引燃，讓地底下的壓力趕快釋放，讓泥火山可以比較比較早結束噴發，這次噴發的面積約4、5分地。

萬丹灣內村泥火山平均一年會噴發一到兩次，每次約持續10多小時，泥火山噴發時中心溫度約60度，每次噴發時會瀰漫一股甲烷怪味。2024年噴發2次，分別在3月與7月，泥火山噴發的時間不固定，噴發後的泥漿乾掉後的處理，都讓民眾很頭痛。

屏東縣萬丹泥火山，今天清晨5點10分再度噴發，這是今年首度噴發。圖／皇源聖殿提供
屏東縣萬丹泥火山，今天清晨5點10分再度噴發，這是今年首度噴發。圖／皇源聖殿提供
屏東縣萬丹泥火山，今天清晨5點10分再度噴發，這是今年首度噴發。圖／皇源聖殿提供
屏東縣萬丹泥火山，今天清晨5點10分再度噴發，這是今年首度噴發。圖／皇源聖殿提供
屏東縣萬丹泥火山，今天清晨5點10分再度噴發，這是今年首度噴發，有四個噴發孔，議員許展維今一早到場了解情況。圖／許展維提供
屏東縣萬丹泥火山，今天清晨5點10分再度噴發，這是今年首度噴發，有四個噴發孔，議員許展維今一早到場了解情況。圖／許展維提供
屏東縣萬丹泥火山，今天清晨5點10分再度噴發，這是今年首度噴發，有四個噴發孔，議員許展維今一早到場了解情況。圖／許展維提供
屏東縣萬丹泥火山，今天清晨5點10分再度噴發，這是今年首度噴發，有四個噴發孔，議員許展維今一早到場了解情況。圖／許展維提供

萬丹 泥火山 屏東縣

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