屏東環保局新增屏北地區AI影像辨識系統 防制露天燃燒

屏東縣環保局強化農業廢棄物露天燃燒管制作為，去年8月在崁頂鄉首度建置「制高點空污AI影像辨識系統」，露天燃燒查獲率相較於傳統人力沿線稽查方式高出30％，今年5月再鹽埔鄉設立第2支AI監控設備，嚇阻農業廢棄物露天燃燒。

環保局指出，屏東縣是農業大縣，果樹種類多元且全年皆有產出，因此農業廢棄物產量大，部分農民圖一時方便，以露天燃燒方式處理，對空氣品質造成影響，每年須編制不少稽查人力取締，隨著科技進步，環保局導入人工智慧輔助，去年首次在崁頂垃圾焚化廠煙囪制高點設AI判煙監控系統，經穩定運行後，露天燃燒查獲率相較於傳統人力沿線稽查方式高出30%。

環保局表示，今年在鹽埔鄉大仁科技大學制高點，設第2套空污AI影像辨識系統，監視範圍涵蓋九如、鹽埔至國道3號沿線農業區，尤其是檳榔園及果樹園等高風險區域，進行全天候即時監控。

環保局指出，國道3號是屏東縣重要觀光聯外道路，沿線景觀與空氣品質直接影響外縣市旅客對屏東觀感，AI系統強化國道3號沿線監控，可以有效降低露天燃燒發生率，更可避免來訪遊客對屏東產生環境負面觀感。