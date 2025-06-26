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小琉球海膽荒礁 展開大規模移除

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣小琉球肚仔坪潮間帶的海膽族群過度擴張，出現海膽荒礁。圖／屏縣府提供
屏東縣小琉球肚仔坪潮間帶的海膽族群過度擴張，出現海膽荒礁。圖／屏縣府提供

屏東小琉球的肚仔坪潮間帶因海膽族群過度擴張，啃蝕珊瑚礁，造成生態系問題，屏縣府為此委託中山大學研究團隊規畫，並與在地小琉球自然人文生態觀光協會合作，展開大規模海膽移除行動，希望能緩解「海膽荒礁」對海洋環境的破壞。

肚仔坪潮間帶位於小琉球西北岸，擁有豐富的海洋底棲生物，和獨特的海草床、珊瑚礁景觀，2015年畫為「自然人文生態景觀區」，也是小琉球3個收取觀光保育費的潮間帶之一。然而多年來海膽數量增長，持續移除後，較靠岸的海膽數量已有減少，但靠海的潮間帶數量仍多，一眼望去密密麻麻。

屏東縣府表示，肚仔坪潮間帶的珊瑚礁正面臨「海膽荒礁」危機，過量的梅氏長海膽與口鰓海膽，啃蝕珊瑚礁導致棲地破壞，造成珊瑚礁表面光禿且布滿坑洞，生物多樣性急劇下降。

中山大學研究團隊調查，該區海膽數量曾高達80至100萬顆，經移除，加上日前強降雨死亡，存活數量仍逾40萬顆，並持續增長中。海膽數量失控原因，包括過度捕撈減少了天敵，及生活汙水等高營養鹽導致海膽食物增加。

研究團隊認為，最有效的改善方式是大規模人工移除，移除覆蓋範圍須超過70%，第一階段將集中移除肚仔坪核心區內的海膽，移除的海膽經敲碎處理，將成為魚類與螃蟹的養分。

海膽 小琉球

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