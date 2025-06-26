高雄那瑪夏嗡嗡大峽谷步道破敗、缺防護 擬整修

高雄那瑪夏祕境嗡嗡大峽谷有座呼喚台，能一覽巨石、深潭和瀑布組成的峽谷地形，過去原住民隔著峽谷大聲呼喚、報平安，但15年前呼喚台上的休憩涼亭遭八八風災摧毀僅剩基座，登上台面的步道則無護欄，破敗不堪，民代要求盡速整修。

市長陳其邁今年3月曾前往視察，議員、區長及區民代表會反映景觀設施、道路優化、木棧步道重鋪等建議，陳其邁指示加緊處理，但觀光局指今年度觀光署補助經費已用罄，須提報明年度計畫。原民會表示，峽谷步道下邊坡側將增設約80公尺安全護欄，南沙魯里海畢斯文化空間損壞的棧道將改鋪止滑塑木，2項工程約260萬元，預計7月發包，最快9月底完工。

嗡嗡大峽谷是那瑪夏祕境，「嗡嗡」在布農族語意為深潭，民眾沿台29線往山區走，能見到舊山路改建的呼喚台步道，沿步道登階約10分鐘可達呼喚台，飽覽絕美峽谷地形。早期交通不便，那瑪夏族人到嗡嗡大峽谷時會向遠方部落高喊「快到家了」，過去政府在此建呼喚台，但台上涼亭在八八風災時被摧毀。

議員陳幸富說，呼喚台破敗，周邊設施年久失修。吳姓山友表示，日前連日豪雨，落石砸毀步道，一旁欄杆已圍上封條。

那瑪夏區公所表示已向交通部觀光署申請經費整修呼喚台及周邊欄杆、階梯、斜坡道，總經費889萬元，地方配合款320萬元。另向市府原民會爭取100萬元，增設80公尺安全護欄。