「高雄旅遊變數學考題？」興華國小老師神操作 學生考試彷彿再出發
雲林縣麥寮鄉興華國小四年級學生日前戶外教育到高雄走讀，導師林益誠巧妙將戶外教育相關活動設計為數學期末考內容，包括旅程及搭車、用餐時間，全都變成考題，除少數學生粗心計算錯誤，幾乎全班都答對，還有學生說，一邊考試一邊回憶旅程，「好像又重新旅行一次」。
興華國小四年級學生日前剛結束高雄戶外教育活動，返校緊接著期末考，沒想到旅程內容出現在數學考題中，如「四年甲班從6月4日7時45分離開學校，到高雄進行兩天一夜的學習之旅，在6月5日16時回到學校，請問這趟旅程共花費了幾日幾小時幾分鐘？」、「林恩跟同學在上午7時35分到飯店一樓享用早餐，他們用餐時間花了50分鐘，請問他們吃完早餐時，有沒有超過行程表預定的時刻？」等題目。
學生林永哲說，這次數學考去高雄之旅的時間算法，覺得很有趣，考試時候回想一下過程，好像又重新旅行一次，透過這次旅行與答題也學會看時刻表和票價，以後出遊不需要一直問爸爸媽媽了。相關題目多數學生幾乎都能正確答題，僅少數學生因粗心答錯。
林益誠老師說，他通常會把最近學校活動，或是學校環境等放進評量中，讓學生在評量時候不只是寫考卷，而是有感同身受的感覺，這次數學命題與課程「時間計算」單元相關，讓學生在考試中回顧旅程過程，提升學習興趣與生活應用能力。
興華國小教導主任張憲銘表示，每次評量審題時看到林益誠老師的考題都會會心一笑，例如他曾以學校舉辦釣蝦與夜市體驗活動結合「距離的加減與比較」單元，讓學生運用實際經驗解題；也曾透過參訪麥寮社教園區，搭配數據統計單元，運用歷月參觀人數進行「四捨五入至千分位與萬分位」練習；又或在教學「長條圖」時，蒐集全校老師的汽車品牌進行統計分析，讓學生覺得有趣且貼近自身生活。
張憲銘表示，他深刻感受到老師的用心，將學生的生活放入考題中，充分體現108課綱所強調的素養導向教學，讓學生測驗的時候不會感覺到枯燥乏味，而且非常有感，是生活即教材的最佳實踐。
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