東港東津里大潮又淹水 里長盼爭取道路加高

屏東東港鎮東津里常年逢大潮積淹水，屏縣府去年增設自動閘門，今天仍又淹水，縣府將清查小側溝進行改善；東津里長葉而項表示，盼爭取道路加高工程經費。

東津里今天一早又因大潮淹水，海水從水溝蓋湧出，影響範圍包含沿海五路、嘉新路巷弄、大成路便利超商前等處，積水最深處約有10公分。

葉而項接受中央社記者電訪表示，雖然增設防潮閘門後略有改善，大潮時仍不時有積淹水；東津里昨天小淹，今天一早6時許又淹，明天潮水將比今天更高，預估積淹水也會更嚴重，盼順利爭取到經費，完成道路加高工程。

屏東縣政府水利處表示，東港位處地層下陷區，局部地勢低窪，加上氣候變遷等因素，每逢大潮海水易由連接溝渠流路進入，導致道路兩側較低處排水溝發生倒灌冒水，造成東港第一大排水及牛埔溪排水幹線交匯處周邊，發生零星晴天積淹水情形。

水利處指出，縣府已規劃並推動3項主要改善方案，分別為增設自動閘門、增設抽水設施及道路加高；大成路及新義路防潮閘門已於去年9月完成，可避免海水回灌造成積淹水，不過因小側溝連通、水往低處流，導致效果不佳，將請鎮公所清查小溝渠，針對有影響處增設舌閥。

水利處表示，針對抽水設施部分，已補助鎮公所新台幣2475萬元施作低漥地集流設施及增設抽水設備，目前已設計完成，工程發包辦理中；道路加高部分則向中央爭取經費中，民進黨立委徐富癸已邀集相關單位明天會勘。