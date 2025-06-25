高雄永旭慈善協會捐金門救災指揮車 致詞當場又再捐一輛

金門縣消防局今日舉行救災指揮車啟用典禮，由高雄市永旭希望工程慈善協會理事長呂文雄代表捐贈，金門縣由副縣長李文良代表受贈並頒發感謝狀，呂文雄在致詞時也「阿莎力」說，感受到金門真的有此需求，允諾明年再捐贈一輛，希望為金門消防人員提供更完善的災害應變設備。

永旭希望工程慈善協會自民國105年成立以來，以「育幼、救急、扶老」為核心宗旨，投入全國公益事務。協會背後最主要支持者為永旭保險經紀人，在董事長范國樑、創會理事長張淑儀與通路長邱錫玄等人的帶領下，已陸續捐贈多輛救災指揮車予各地消防機關，此次捐贈金門為第27輛，也是協會首度將救災資源拓展至離島。

理事長呂文雄表示，他昨晚感受到金門人的熱情，與「魚尾」的威力，賓主盡歡，得知金門真的有相關的需求，他宣布加碼明年會再捐贈一輛指揮車，期盼拋磚引玉，讓更多善心人士一同投入公共安全建設。

副縣長李文良指出，這2年內，金門消防局獲得不少善心人士的捐助，充實不少設施裝備，這輛先進救災指揮車將大幅強化金門的防救災能量，提升重大災害現場的指揮與調度效率。他強調，縣府將持續與消防局攜手，打造更安全、宜居的金門。