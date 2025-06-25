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高雄永旭慈善協會捐金門救災指揮車 致詞當場又再捐一輛
金門縣消防局今日舉行救災指揮車啟用典禮，由高雄市永旭希望工程慈善協會理事長呂文雄代表捐贈，金門縣由副縣長李文良代表受贈並頒發感謝狀，呂文雄在致詞時也「阿莎力」說，感受到金門真的有此需求，允諾明年再捐贈一輛，希望為金門消防人員提供更完善的災害應變設備。
永旭希望工程慈善協會自民國105年成立以來，以「育幼、救急、扶老」為核心宗旨，投入全國公益事務。協會背後最主要支持者為永旭保險經紀人，在董事長范國樑、創會理事長張淑儀與通路長邱錫玄等人的帶領下，已陸續捐贈多輛救災指揮車予各地消防機關，此次捐贈金門為第27輛，也是協會首度將救災資源拓展至離島。
理事長呂文雄表示，他昨晚感受到金門人的熱情，與「魚尾」的威力，賓主盡歡，得知金門真的有相關的需求，他宣布加碼明年會再捐贈一輛指揮車，期盼拋磚引玉，讓更多善心人士一同投入公共安全建設。
副縣長李文良指出，這2年內，金門消防局獲得不少善心人士的捐助，充實不少設施裝備，這輛先進救災指揮車將大幅強化金門的防救災能量，提升重大災害現場的指揮與調度效率。他強調，縣府將持續與消防局攜手，打造更安全、宜居的金門。
消防局長呂英華也感謝協會關懷偏鄉與離島地區，他表示，高雄市永旭希望工程慈善協會為社會寫下了許許多多溫暖人心的篇章，今年協會更進一步將愛心傳播到金門、高雄港、貢寮、內門等地，許多民眾及慈善單位也紛紛響應形成善的循環，著實令人感動。相信在各界善心人士與政府的共同努力下，能夠建構一個積極、溫暖且安全的社會。他也強調，「這不僅是一輛車，更是社會溫暖與正能量的象徵，讓我們堅信，只要人人願意付出，善的循環便會不斷延續。」
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