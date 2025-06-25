與街友衝突 屏東男縣府陳情開直播飆罵縣長周春米
屏東趙姓男子因與街友發生衝突，到屏東縣政府陳情，大聲喧嘩還開直播以三字經飆罵縣長周春米沒處理街友問題。縣府表示，全案已由鐵路警察受理，進入司法程序；縣府也會與台鐵屏東站合作，在市容環境與街友生存權益間取得平衡處理。
該名59歲趙姓男子23日晚上9時許，在屏東火車站與街友發生衝突，隔日跑到縣政府陳情，大聲喧嘩還開臉書直播，以三字經飆罵周春米沒有處理好街友問題，隨後自行搭車前往立法委員鍾佳濱服務處表達訴求。
服務處後通報屏東警分局建國派出所，員警前往將趙男帶回所內了解情況，並通知鐵路警察局處理後續事宜。警方表示，趙男並無脫序或違法行為，其指稱打架傷害案件部分，已由鐵路警察局依轄責進行後續偵辦。
縣府受理陳情後啟動調查，24日晚上至屏東火車站進行街友查訪關懷，並檢視趙男媒體平台的相關影片，並無發現街友索取金錢進而打人，但有趙男因不當穢言、三字經等言語爭執，衍生出與街友間的肢體衝突。
縣府社會處表示，屏東火車站地處交通樞紐，生活資源取得容易，多數街友選擇駐足於此，為重要訪視熱點。為提升往來旅客安全，警方將增加巡邏，提升見警率，讓民眾安全更放心。
為防範新冠疫情與登革熱，縣府與屏東火車站、鐵路警察自暑假起將加強清消整潔，預先張貼公告每周消毒清掃時間，如未收拾的街友個人物品將移至台鐵屏東車站行李房旁放置。
縣府強調，街友議題涉及多重層面，需多單位共同處理，縣府持續與台鐵屏東站合作，以民眾安全為首，在市容環境與街友生存權益間取得平衡。
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