金門秘境時光機登場 三大軍旅遊程穿越歷史風光

配合交通部觀光署「台灣觀光100亮點 捲動國旅方案」，金門縣政府今日舉辦記者會，宣布金門將於10月成為全台觀光亮點主打星，並推出主題活動「金門秘境時光機」，自8月15日至10月31日展開，邀請國內外旅客踏上這座蘊含歷史記憶與自然風采的島嶼。

此次活動主打4大經典景點：莒光樓、山后民俗文化村、建功嶼、經武酒窖，並設計3條融合軍旅文化與在地特色的主題遊程，透過豐富的導覽與互動體驗，帶領遊客穿越時空，深度感受金門的文化底蘊與軍事歷史。

記者會現場貴賓雲集，包括副縣長李文良、議員董森堡、鎮長吳有家、縣觀光處副處長何桂泉及各鄉鎮公所代表、觀光產業協會理事長，以及易飛網、雄獅等旅行業代表到場共襄盛舉，展現地方與產業齊力行銷金門觀光的決心。

李文良表示，此次活動以金門獨有的軍事文化為主題，已有業者包裝旅程，將有200多家旅行社共同行銷；此外，同步輔導金門在地業者串聯食、宿、遊、購、行等觀光產業，整合推出多元遊程優惠方案，提供遊客豐富且具吸引力的旅遊選擇，共同推動金門觀光發展。

觀光處表示，本活動特別設置3組趣味且極具話題性的打卡點，今日亮相的「巨大公仔盒」打卡裝置，搭配莒光樓壯麗的建築外觀，成為融合歷史氛圍與現代創意的話題亮點，成功為莒光樓再添人氣新地標。為提升活動參與度與互動體驗，將同步推出「打卡送好禮」活動，歡迎民眾熱情參與，保留專屬於「金門秘境時光機」的珍貴紀念！

觀光處說明，活動規劃3大軍旅體驗遊程，提供旅客免費報名參加，完成遊程體驗即可獲得專屬紀念證書，兼具參與感與收藏價值。3大遊程包括走訪金門山后民俗文化村與獅山砲陣地的「Boom!砲力全開」；融合微醺體驗與坑道探索的「防不勝防!坑道大探索」；涵蓋延平公園行軍互動體驗及建功嶼的生態導覽「登島吧!莒光任務特攻隊」，遊程梯次及名額，將公告於官網。