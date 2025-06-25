快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

聽新聞
0:00 / 0:00

金門秘境時光機登場 三大軍旅遊程穿越歷史風光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「巨大公仔盒」打卡裝置，搭配莒光樓壯麗的建築外觀，成為打卡新亮點。記者蔡家蓁／攝影
「巨大公仔盒」打卡裝置，搭配莒光樓壯麗的建築外觀，成為打卡新亮點。記者蔡家蓁／攝影

配合交通部觀光署「台灣觀光100亮點 捲動國旅方案」，金門縣政府今日舉辦記者會，宣布金門將於10月成為全台觀光亮點主打星，並推出主題活動「金門秘境時光機」，自8月15日至10月31日展開，邀請國內外旅客踏上這座蘊含歷史記憶與自然風采的島嶼。

此次活動主打4大經典景點：莒光樓、山后民俗文化村、建功嶼、經武酒窖，並設計3條融合軍旅文化與在地特色的主題遊程，透過豐富的導覽與互動體驗，帶領遊客穿越時空，深度感受金門的文化底蘊與軍事歷史。

記者會現場貴賓雲集，包括副縣長李文良、議員董森堡、鎮長吳有家、縣觀光處副處長何桂泉及各鄉鎮公所代表、觀光產業協會理事長，以及易飛網、雄獅等旅行業代表到場共襄盛舉，展現地方與產業齊力行銷金門觀光的決心。

李文良表示，此次活動以金門獨有的軍事文化為主題，已有業者包裝旅程，將有200多家旅行社共同行銷；此外，同步輔導金門在地業者串聯食、宿、遊、購、行等觀光產業，整合推出多元遊程優惠方案，提供遊客豐富且具吸引力的旅遊選擇，共同推動金門觀光發展。

觀光處表示，本活動特別設置3組趣味且極具話題性的打卡點，今日亮相的「巨大公仔盒」打卡裝置，搭配莒光樓壯麗的建築外觀，成為融合歷史氛圍與現代創意的話題亮點，成功為莒光樓再添人氣新地標。為提升活動參與度與互動體驗，將同步推出「打卡送好禮」活動，歡迎民眾熱情參與，保留專屬於「金門秘境時光機」的珍貴紀念！

觀光處說明，活動規劃3大軍旅體驗遊程，提供旅客免費報名參加，完成遊程體驗即可獲得專屬紀念證書，兼具參與感與收藏價值。3大遊程包括走訪金門山后民俗文化村與獅山砲陣地的「Boom!砲力全開」；融合微醺體驗與坑道探索的「防不勝防!坑道大探索」；涵蓋延平公園行軍互動體驗及建功嶼的生態導覽「登島吧!莒光任務特攻隊」，遊程梯次及名額，將公告於官網。

針對近期不少民眾與遊客都反映，暑期機位一位難求，何桂泉也說，已有行文航空公司，近期將會放大機型，增加運能，讓大家都能來金門旅遊。

金門縣政府推「金門秘境時光機」，今日亮相的「巨大公仔盒」打卡裝置，搭配莒光樓壯麗的建築外觀，成為融合歷史氛圍與現代創意的話題亮點，為莒光樓再添人氣新地標。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府推「金門秘境時光機」，今日亮相的「巨大公仔盒」打卡裝置，搭配莒光樓壯麗的建築外觀，成為融合歷史氛圍與現代創意的話題亮點，為莒光樓再添人氣新地標。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府推「金門秘境時光機」，圖為打卡裝置「巨大公仔盒」揭幕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府推「金門秘境時光機」，圖為打卡裝置「巨大公仔盒」揭幕。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良表示，此次觀光署將金門列為10月主打星，金門觀光處以金門主要景點，如莒光樓、建功嶼、經武酒窖、山后民俗文化村等設計3條旅遊遊程，盼吸引更多未來潛在觀光客。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良表示，此次觀光署將金門列為10月主打星，金門觀光處以金門主要景點，如莒光樓、建功嶼、經武酒窖、山后民俗文化村等設計3條旅遊遊程，盼吸引更多未來潛在觀光客。記者蔡家蓁／攝影
金門將於10月成為全台觀光亮點主打星，並推出主題活動「金門秘境時光機」，與會貴賓共同行銷。記者蔡家蓁／攝影
金門將於10月成為全台觀光亮點主打星，並推出主題活動「金門秘境時光機」，與會貴賓共同行銷。記者蔡家蓁／攝影

金門 記者會

延伸閱讀

胡璉學堂今揭幕 古厝活化成金門文化教育新據點

胡璉逝世48週年 金門學堂開幕打造藝術啟蒙文化空間

影／胡璉將軍追思祭典 張安樂現身受關注稱他民族英雄

世華工商婦女會捐贈高規救護車 金門急救量能再升級

相關新聞

高雄永旭慈善協會捐金門救災指揮車 致詞當場又再捐一輛

金門縣消防局今日舉行救災指揮車啟用典禮，由高雄市永旭希望工程慈善協會理事長呂文雄代表捐贈，金門縣由副縣長李文良代表受贈並...

與街友衝突 屏東男縣府陳情開直播飆罵縣長周春米

屏東趙姓男子因與街友發生衝突，到屏東縣政府陳情，大聲喧嘩還開直播以三字經飆罵縣長周春米沒處理街友問題。縣府表示，全案已由...

金門秘境時光機登場 三大軍旅遊程穿越歷史風光

配合交通部觀光署「台灣觀光100亮點 捲動國旅方案」，金門縣政府今日舉辦記者會，宣布金門將於10月成為全台觀光亮點主打星...

馬祖國際藝術島9月登場 主視覺採集島民的手

第三屆馬祖國際藝術島，以「拍楸——你的海洋，我的陸」為策展主題，將於9月5日至11月16日展開，將於四鄉五島帶來超過50...

小琉球肚仔坪潮間帶「海膽荒礁」 縣府啟動移除計畫

小琉球肚仔坪潮間帶因海膽族群過度擴張，造成珊瑚礁生態系問題，屏東縣政府委託中山大學研究團隊規畫，並與在地小琉球自然人文生...

整片都禿了⋯檢方勘驗高雄大樹光電場 黃土覆蓋山坡地

高雄大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，橋頭地檢署也介入分案偵辦，檢察官實地前往勘驗，只見光電場地表裸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。