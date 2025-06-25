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澎警局採購與受贈警用機汽車 投入地方治安維護

中央社／ 澎湖縣25日電

澎湖縣警局添戰利器，除今年首購偵防與巡邏車交車外，和易國際實業公司今天也同步捐贈12部警用機車，將作交通及犯罪偵防使用，確保地區治安。

澎湖縣政府警察局辦理114年度購車及民間贈車交車典禮，今天在警局前廣場舉行，澎湖縣長陳光復、和易國際實業公司執行長楊國樑出席交車典禮，由警察局長林温柔代表接受，並回贈感謝狀；隨後，包括議長陳毓仁與山葉機車北區聯誼會長呂瑞進等人也一同校閱車。

陳光復表示，澎湖縣政府警察局警用機汽車，在逐年汰舊換新下，今年編列新台幣800萬元採購18部警用機車和5部偵防車，今天將分配至各單位使用，尤其和易國際實業有限公司有感警方執行勤務需求，慨捐12部高性能的水冷式警用機車12部，可提升第一線員警巡邏、交通執法與緊急應變等勤務機動力及效率。

楊國樑表示，捐贈澎湖警局價值逾100萬元的12部警用機車，是透過議長陳毓仁與澎湖旅北企業呂瑞進等人的協助促成，期讓警用裝備慢慢提升。

陳毓仁表示，議會會全力支持警局的設備汰舊換新經費，同時籲請旅外的企業更多的投入，讓警察全心的投入維護地方地方的工作。

澎湖縣警察局長林温柔表示，警局今年所採購的警用機汽車和受贈機車，將配發各分局派出所等基層單位，強化交通執法、防竊巡邏與勤務支援效能，更期盼未來持續深化警民合作，共創幸福安全的菊島環境。

警用機車 警察 澎湖縣

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