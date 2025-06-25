馬祖國際藝術島9月登場 主視覺採集島民的手

第三屆馬祖國際藝術島，以「拍楸——你的海洋，我的陸」為策展主題，將於9月5日至11月16日展開，將於四鄉五島帶來超過50件作品，25日公布主視覺，由設計師馮宇、攝影師鄭鼎及馬祖書畫名家陳合成共同創作，以手島共生的概念，將島上居民的手，變成馬祖的四鄉五島，設計5款系列海報，展現有別以往的島嶼風景，也傳遞馬祖人與海共生的精神。

連江縣縣長王忠銘表示，「拍楸」（pha-jiu）源自閩東語，是一種世代傳承、需集結眾人之力的捕魚工法，將巨大的竹樁打入海底，為漁網定錨，也為來年的豐收打下基礎。

從首屆舉辦至今，藝術島累積了豐沛的能量和國際的肯定，也乘載了許多鄉親的期待，一步一步帶動島嶼的改變，就像本屆的策展主題，集結全島之力，將馬祖人面對大海的智慧，轉化為當代藝術島的舉辦，透過多元藝術形式呈現馬祖的文化遺產與現代生活，邀請國人一起登島，感受馬祖的獨特風情。

共同主辦文化總會秘書長李厚慶也分享，藝術島的舉辦，是島民、海內外的創作者及心繫馬祖的人們共同努力的成果，這正是「拍楸」的精神。馬祖國際藝術島從一開始的島嶼釀，到第二屆的生紅過夏，逐漸凝聚島民們一起參與的動能，期待在齊心協力的共創精神下，一同「拍楸」奠定藝術島成為島嶼的共同願景，照見海陸之間小島的粼粼未來。

主視覺設計由獲獎無數、作品深入於生活各面向，包含110年國慶主視覺、全家便利商店Let's Cafe、康軒文教國小教科書設計顧問的「國民設計師」的IF OFFICE馮宇三度操刀。

為了傳遞拍楸的精神，馮宇以「馬祖人的手」結合四鄉五島的島嶼風景，畫面主體以「手」的形態融入島嶼輪廓，遠觀彷彿是一幅純粹的海島風景，近看則發現是以手擬形為島，展現馬祖人以雙手面對大海、錨定生計的韌性，此精神也代表著構成馬祖這片土地的根基，彰顯馬祖人與海洋密不可分的共生關係，亦邀請觀者以不同角度重新審視這片海域的文化意涵。

五幅系列主視覺的攝影師鄭鼎也分享，每一張畫面中的「手島」邀請來自四鄉五島的在地居民共同參與，包括老漁夫、釀酒師傅、傳統小吃業者、民宿業者與返鄉青年設計師，具體呈現「拍楸」所象徵的集體參與與島嶼能量。構圖以平視視角模擬登島旅人的觀看經驗，使觀者彷彿親臨現場，感受馬祖的自然風貌與文化肌理。

主題字體由馬祖出身的當代書畫名家陳合成教授親筆書寫，延續上一屆《生紅過夏》的生命力筆觸，進一步以厚實、氣韻流轉的書法語彙，詮釋本屆「拍楸」主題二字。筆勢中蘊藏著島民齊心面對大海的智慧與意志，如一道濤聲般的筆觸，流轉於歷史傳承與當代藝術精神之間，為本屆主視覺奠定深厚而靈動的文化基調。

系列主視覺的每幅影像，對應四鄉五島的黎明、清晨、日間、黃昏與夜晚等不同時段，勾勒馬祖海洋的多重面貌與變幻魅力，更邀請設計師江品緒打造動態主視覺，結合AI技術，重新詮釋手島共生的意涵，也串連成一首屬於海與陸、手與島的視覺詩篇。

第三屆馬祖國際藝術島將於9月5日至11月16日展開，展期73天是歷屆最長，將邀請日、澳等多國、超過30組藝術家，從官方機制到社區協會均共同投入，於四鄉五島帶來超過50件作品，並且重新打開南竿26、53、77據點及北竿軍魂電廠。