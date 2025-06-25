小琉球肚仔坪潮間帶「海膽荒礁」 縣府啟動移除計畫

小琉球肚仔坪潮間帶因海膽族群過度擴張，造成珊瑚礁生態系問題，屏東縣政府委託中山大學研究團隊規畫，並與在地小琉球自然人文生態觀光協會合作，6月起展開大規模海膽移除行動，希望能緩解「海膽荒礁」對海洋環境的破壞。

屏東縣政府表示，小琉球肚仔坪潮間帶的珊瑚礁正面臨「海膽荒礁」危機，過量的梅氏長海膽與口鰓海膽，啃蝕珊瑚礁導致棲地破壞，珊瑚礁表面光禿且布滿坑洞，生物多樣性急劇下降。

據中山大學研究團隊調查結果，該區海膽數量高達80至100萬顆，雖然部分因日前強降雨死亡，存活數量仍超過40萬顆並持續增長中。海膽數量失控的原因包括過度捕撈減少了天敵，以及生活汙水等高營養鹽導致海膽食物增加。

最有效的方式改善的方式是大規模人工移除，移除覆蓋範圍需超過70%，阻止海膽族群的快速擴張。中山大學研究團隊表示，第一階段將集中移除肚仔坪核心區內的海膽，防止夏季大量繁殖。移除的海膽經敲碎處理過後，將成為魚類與螃蟹的養分，回歸生態系循環。