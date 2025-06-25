整片都禿了⋯檢方勘驗高雄大樹光電場 黃土覆蓋山坡地

高雄大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，橋頭地檢署也介入分案偵辦，檢察官實地前往勘驗，只見光電場地表裸露出大片黃土，甚至還有表土被沖刷露出地下礫石層的情況，檢方強調將查明廠商是否有違反水土保持計畫致生危害水土流失。

橋頭地檢署表示，高雄大樹和山太陽光電案場已由檢察長張春暉指示主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德召集高雄市府水利局召開專案會議，並主動分案追查，嚴維德也在前天偕同水利局水保人員前往實地勘察現場，查明廠商是否有違反水土保持計畫致生危害水土流失情形，並將調閱相關資料由檢察官持續偵辦並釐清案情。

據了解，大樹和山光電場占地達51公頃，分為2期計畫開發，第一期已經建置完成，但第二期尚未，卻因違反於不可開發區施工、未依水保施工監督，造成土砂流出基地致生水土流失情節重大，高雄市府已在23日廢止第二期水保計畫。