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整片都禿了⋯檢方勘驗高雄大樹光電場 黃土覆蓋山坡地

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
橋頭地檢署檢察官嚴維德勘驗大樹光電場現場，只見山坡地草木皆已移除。圖／橋頭地檢署提供
橋頭地檢署檢察官嚴維德勘驗大樹光電場現場，只見山坡地草木皆已移除。圖／橋頭地檢署提供

高雄大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，橋頭地檢署也介入分案偵辦，檢察官實地前往勘驗，只見光電場地表裸露出大片黃土，甚至還有表土被沖刷露出地下礫石層的情況，檢方強調將查明廠商是否有違反水土保持計畫致生危害水土流失。

橋頭地檢署表示，高雄大樹和山太陽光電案場已由檢察長張春暉指示主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德召集高雄市府水利局召開專案會議，並主動分案追查，嚴維德也在前天偕同水利局水保人員前往實地勘察現場，查明廠商是否有違反水土保持計畫致生危害水土流失情形，並將調閱相關資料由檢察官持續偵辦並釐清案情。

據了解，大樹和山光電場占地達51公頃，分為2期計畫開發，第一期已經建置完成，但第二期尚未，卻因違反於不可開發區施工、未依水保施工監督，造成土砂流出基地致生水土流失情節重大，高雄市府已在23日廢止第二期水保計畫。

經濟部能源署昨表示，本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署將依法廢止光電許可，至於業者違法在未核准區域進行光電施工，則裁罰150萬元。

檢方勘驗大樹光電場現場，只見地表裸露露出大片黃土。圖／橋頭地檢署提供
檢方勘驗大樹光電場現場，只見地表裸露露出大片黃土。圖／橋頭地檢署提供
光電場區域地表裸露，還有表土被沖刷露出地下礫石層情形。圖／橋頭地檢署提供
光電場區域地表裸露，還有表土被沖刷露出地下礫石層情形。圖／橋頭地檢署提供
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部指業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部指業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可。記者劉學聖／攝影

水利局 檢察官 和山光電場

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