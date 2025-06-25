高雄市府將代管澄清湖風景區 7月起入園全免費

高雄澄清湖風景區每年遊客量超過百萬人次，高雄市政府與自來水公司簽訂代管合約，7月起全面開放入內免收門票。遊客認為此處「離塵不離城」，認同讓更多人進入；環團則憂心，水源區受汙染。自來水公司表示，水庫範圍的管轄維持現況不會改變。

澄清湖是高雄市的第1大湖，以「3橋、6勝、8景」著稱；澄清湖也是水源保護區，蓄水範圍113.09公頃，由自來水公司七區管理處管理，早年進入澄清湖一律收取門票，近年由市府編預算補貼，高雄市民免費、一般遊客全票100元。

市府有意消解圍籬，上月與七區管理處簽訂「委託高雄市政府管理維護及活化利用行政契約書」，7月1日起將全面代管，僅針對停車收費。

澄清湖入口處路面目前在施工，停車場周遭人行步道也增設柵欄，交通局指出，園區已規定車輛速限每小時20公里內，會增設9處「AC型減速平台」，保障行人與自行車族群權益，另透過停車場外移與交通管制，減少園區過境車流。

但澄清湖園區大致上屬山坡地，工務局表示，接管後著重於山坡地維護保育，加上高爾夫球場進行出流管制之後，可避免受汙染水體進入湖區，對於水庫水質有更加一層保障，也結合周邊高爾夫球場及雙湖公園，打造高雄最大水綠遊憩公園。

陳姓市民說，澄清湖景色好，適合跑步或散步，樂見免收門票讓更多人前來，可增加告示，提醒遊客愛護環境；森林城市協會則憂心，不收費將湧入過多遊客，對水源區造成衝擊，大量汽機車進入園區也降低遊憩運動的安全與品質。

自來水公司回應，水庫範圍仍屬水公司管轄，維持現況不會改變，另外澂清樓及傳習齋也是自行管理區域，無納入本次代管範圍。

此外，台東森林公園面積廣達280公頃，縣府考量營運成本及提升品質，宣布7月1日起成人入園門票從30元調漲至80元，縣民、兒童或在地服務、就學者免費，另因應暑假戲水需求，活水湖試辦「戲水區」，7月1日起至9月底、每日上午8時至下午5時免費開放民眾下水游泳；縣長饒慶鈴說，後續視執行成效研議定期開放可行性。