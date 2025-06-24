發揚台灣軟實力 高雄市國際按摩專業研究發展協會創會

台灣按摩產業長年累積技術實力，但因缺乏標準化制度與國際認證，始終難以在全球市場建立影響力，高雄市國際按摩專業研究發展協會在高雄市喜樂島教會正式成立，發起人潘竪涵還邀請國外按摩專家前來示範，與台灣的師傅交流，期望以高雄為起點，打造屬於台灣的國際技術平台。

創會活動現場近百人參與，主辦單位特別邀請港籍的2025 WMF泰國盃冠軍Frank前來現場示範高賽事級技術，象徵台港按摩界共學新里程，期盼未來有更多國家專業人士來台交流合作，同時感謝林國慶老師在文化與品牌識別上的專業支持、郭倍宏博士對協會理念的肯定，以及喜樂島教會提供具溫度與文化底蘊的創會場域。