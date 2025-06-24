航海王到屏東了！ 到屏菸與魯夫喬巴一起冒險

屏東暑假重頭戲，專屬兒童青少年的藝文盛宴「阿緱弄青春」，今日於屏菸1936文化基地熱鬧開幕，串連展覽、閱讀、藝術工作坊、市集、表演節目，於屏東各藝文場館輪番登場，活動一路持續至8月底。

今年由「大航海時代！亞洲巡迴展」揭開序幕，以日本漫畫「航海王ONE PIECE」故事開初到最新章節，完整呈現航海王的冒險世界。展覽畫分成16個展區，還原經典篇章及場景，配合生動逼真的視覺效果、氣勢磅礡的音樂，令人猶如置身於故事中的擬真場景。

現場也展出多個大型雕塑，包括一座由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑，精緻細節讓動畫迷驚喜連連。屏東縣長周春米也帶領小朋友參觀，生動的漫畫場景讓小朋友非常開心。

周春米說，暑假來臨，航海迷們最期待的「大航海時代！亞洲巡迴展」，台灣唯一站就在屏菸，與漫畫中的魯夫、喬巴等人物一起展開冒險旅程，邀請大小朋友一起來屏東過暑假，體驗藝文創意與樂趣。

此外屏菸修理工廠也與國立科學工藝博物館合作，推出公衛議題「X疾病—新興傳染病巡迴展」，及燻蒸室展出「2025屏菸實境解謎」，融合推理與互動體驗的密室逃脫遊戲。

除展覽外，演藝廳與藝術館也推出近20場節目與工作坊，影子狂熱劇團的溫馨童趣「粉紅象柚子」、關注環境議題的人尹合作社「馬麻，地球塑膠了！」，及飛人集社劇團以原鄉神話為靈感的「消失—神木下的夢」等。