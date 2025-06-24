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澄清湖下月起全民免費 遊客讚賞這裡「離塵不離城」

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高雄市政府接管澄清湖風景區，行人通行空間已改善完成，7月1日起，全民皆可免費進入。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府接管澄清湖風景區，行人通行空間已改善完成，7月1日起，全民皆可免費進入。記者徐白櫻／攝影

高雄澄清湖風景區每年遊客量超過百萬人次，自來水公司高雄市府簽訂代管合約，7月1日起澄清湖全面開放遊客入內。環團憂心，水源保護區受汙染；遊客認為「離塵不離城」，遠離城市喧囂又交通便利，免收門票可讓更多人造訪，但要增加告示。市府說，水資源規畫仍維持自來水公司管理。

澄清湖是高雄市的第一大湖，以三橋、六勝、八景著稱，另蓄水範圍113.09公頃，由自來水公司七區管理處管轄。早年澄清湖一律收取門票，近年由市府編預算補貼，高雄市民免費，一般遊客全票100元。

澄清湖是水源保護區，也是重要觀光景點，因應周遭聚落人口增長，市府有意消解圍籬向市民開放，上月已與七區管理處簽訂「委託高雄市政府管理維護及活化利用行政契約書」，7月1日起全面代管，僅針對停車收費。

為迎接開放日，澄清湖入口處路面正在施工，停車場周遭人行步道也增設柵欄。水公司表示，上月起市府陸續辦理園區西岸道路、停車場、烤肉區等設施改善，以及環境、枯木清理作業。

針對代管措施，森林城市協會憂心，不收費將湧入過多遊客，對水源區造成衝擊，大量汽機車進入園區道路，降低遊憩運動的安全與品質。

「公民素養提升，不會因為全面開放就汙染環境！」陳姓市民說，澄清湖景色好，適合跑步或散步，樂見免收門票讓更多人來澄清湖，若擔心汙染水源，可增加告示，提醒遊客愛護環境。

水公司強調，水庫範圍仍屬水公司管轄，維持現況不會改變，另外澂清樓及傳習齋也是自行管理區域，無納入本次代管範圍。

澄清湖園區大致上屬山坡地，工務局表示，接管後會著重於山坡地維護保育，加上高爾夫球場進行出流管制之後，可避免受汙染水體進入湖區，對於水庫水質有更加一層保障；結合周邊高爾夫球場及雙湖公園，打造高雄最大水綠遊憩公園。

交通局表示，園區內增設9處「AC型減速平台」，全區已規定車速限速至每小時20公里，保障行人與自行車族群權益，另透過停車場外移與交通管制，減少園區過境車流，降低碳排放與噪音干擾。

高雄市政府7月1日起接管澄清湖風景區，全民皆可免費進入，但澄清湖水庫仍維持由自來水公司管理。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府7月1日起接管澄清湖風景區，全民皆可免費進入，但澄清湖水庫仍維持由自來水公司管理。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府7月1日起接管澄清湖風景區，全民皆可免費進入，水庫仍維持自來水公司管理。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府7月1日起接管澄清湖風景區，全民皆可免費進入，水庫仍維持自來水公司管理。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府接管澄清湖風景區，相關單位正進行道路改善工程，7月1日起，全民皆可免費進入。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府接管澄清湖風景區，相關單位正進行道路改善工程，7月1日起，全民皆可免費進入。記者徐白櫻／攝影

高雄市 澄清湖 水公司

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