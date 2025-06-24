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屏東原鄉咖啡聯盟冷藏設備啟用 盼提升精品良率

中央社／ 屏東縣24日電

屏東縣政府每年精品咖啡豆評鑑，常見生豆儲存條件不佳導致品質下降，屏東縣原鄉咖啡聯盟爭取建置冷藏設備今天啟用。未來可望提升精品咖啡良率，並提高市場競爭力

屏東縣泰武鄉佳平村冷藏設施基地今天啟用，屏東縣原鄉咖啡聯盟理事長莊德才接受媒體聯訪表示，冷藏設備預估可儲存1公噸咖啡生豆，平均溫度設定在攝氏12度左右，可有效改善儲存環境不佳致品質減損問題，提升精品咖啡良率、提高農民收益，並進一步提升屏東咖啡在市場能見度與競爭力。

屏東縣政府原住民處長陳美鈴表示，冷藏設備啟用除了有助咖啡豆風味保存，也給予咖啡農相當的信心與支持。為了更進一步協助咖啡農，縣府今年委請國立屏東科技大學，調查從田間管理乃至烘焙過程，希望後續提供更精準到位資源與協助。

屏東縣原鄉咖啡聯盟表示，縣府每年舉辦「屏東精品咖啡豆評鑑」中，常見部分咖啡農因儲存條件不佳，導致生豆品質下降，進而影響評分結果，甚至無法達到80分精品咖啡標準門檻，對後續行銷造成不小挑戰。

為解決儲藏設施不足問題，屏東縣原鄉咖啡聯盟主動規劃設備補助計畫，並向屏東縣內咖啡產區縣議員爭取支持。在多名議員協助下，由縣府補助新台幣30萬元經費建置冷藏庫，開放在地咖啡農友使用。

依屏東縣原鄉咖啡聯盟冷藏庫設備保管使用規定，開庫時間為每週二晚上7至8時，聯盟成員每月每公斤收取5元冷藏保管費用、非聯盟成員則為每公斤10元。

競爭力 屏東縣政府 咖啡豆

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