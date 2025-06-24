影／經濟部廢止大樹光電許可 居民憂心山林無法回復

高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日證實本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署將依法廢止光電許可，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧之心態，當地居民得知訊息後十分憂心的表示，希望業者能夠負責恢復原本的翠綠山林，也希望政府能夠監督，不要讓居民生活在土石危害的恐懼之中。

高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林，驚人畫面遭各界抨擊，本報記者今天實際到現場查看，看到業者正在繼續施工，地表遭雨水沖刷的痕跡依舊清晰可見，當地居民胡先生表示，他在當地種植玉荷包，看到光電業者貪婪地開發光電場，完全都沒有顧及水土保持，希望政府能夠協助監督，讓原本的翠綠山林恢復原狀。

高雄市長陳其邁日前撂重話要求中央撤銷許可。經濟部今天表示近日高雄大樹和山太陽光電廠不當興設作法，業者違法在未核准區域進行光電施工部分裁罰150萬元，另本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署亦將依法廢止光電許可，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧之心態。