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影／經濟部廢止大樹光電許可 居民憂心山林無法回復

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可。記者劉學聖／攝影

高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日證實本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署將依法廢止光電許可，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧之心態，當地居民得知訊息後十分憂心的表示，希望業者能夠負責恢復原本的翠綠山林，也希望政府能夠監督，不要讓居民生活在土石危害的恐懼之中。

高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林，驚人畫面遭各界抨擊，本報記者今天實際到現場查看，看到業者正在繼續施工，地表遭雨水沖刷的痕跡依舊清晰可見，當地居民胡先生表示，他在當地種植玉荷包，看到光電業者貪婪地開發光電場，完全都沒有顧及水土保持，希望政府能夠協助監督，讓原本的翠綠山林恢復原狀。

高雄市長陳其邁日前撂重話要求中央撤銷許可。經濟部今天表示近日高雄大樹和山太陽光電廠不當興設作法，業者違法在未核准區域進行光電施工部分裁罰150萬元，另本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署亦將依法廢止光電許可，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧之心態。

高市經發局今表示，因業者違害水保情節重大，除送橋頭地檢署偵辦外，水利局昨日已廢止第二期水土保持計畫，並正式函請中央廢止籌設許可、施工許可，並要求恢復原土地使用。都發局也報請內政部就原開發計畫部分調整回原編定使用以恢復植生。同時，高雄市府也依區域計畫法裁處30萬元罰鍰，並函請經濟部能源署，立即要求業者拆除清理不可開發區光電設施恢復原地貌。

高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，圖中可見光電開發場域離民宅只有百來公尺。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，圖中可見光電開發場域離民宅只有百來公尺。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，現場已經被山坡地已經被業者推平露出黃澄澄土石，當地居民希望能恢復原狀。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，現場已經被山坡地已經被業者推平露出黃澄澄土石，當地居民希望能恢復原狀。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，現場已經被山坡地已經被業者推平露出黃澄澄土石，當地居民希望能恢復原狀。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，現場已經被山坡地已經被業者推平露出黃澄澄土石，當地居民希望能恢復原狀。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，當地居民希望政府能監督業者回復山林原狀。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，當地居民希望政府能監督業者回復山林原狀。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，現場可見雨水沖刷露出崩塌的土石。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，現場可見雨水沖刷露出崩塌的土石。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，圖中可見光電開發場域離民宅只有百來公尺。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，圖中可見光電開發場域離民宅只有百來公尺。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，現場可見違法在產業道路裝設光電板。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部今日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可，現場可見違法在產業道路裝設光電板。記者劉學聖／攝影

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