高雄大林蒲遷村規模龐大 當地居民爭取增設學校、派出所

高雄小港區大林蒲沿海6里遷村，預計將有1萬9千人遷入鳳山、前鎮區，遷村安置地都市計畫變更草案正在公開展覽中，都發局今在鳳山區公所舉辦說明會，前鎮居民認為人口暴增，學校、派出所、活動中心恐有不足，建議公共設施應該整體規劃得更完善。

大林蒲遷村預定地位在高雄機場北側、鄰近鳳山溪，包含鳳山、崗山仔基地面積總計約64.4公頃，土地產權多為交通部航港局、台糖地極少部分市有地，大林蒲遷村後，原基地經濟部規劃為新材料循環產業園區，經濟部後續將編經費取得公有地安置大林蒲居民。

依照新基地規劃，將秉持「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則，住宅區容積率統一調整為300%，並增設道路，此外，位在中崙三路市場用地變更為機關地規劃為消防分隊。

市議員李雅靜認為，考量消防分隊車輛出勤動線干擾社區，她建議消防隊移到鳳翔公園，遠離住宅區。消防局副局長王宗展回應，增設消防分隊主力是特搜隊，沒有救護勤務，救護車可能1天出車20次，但新分隊只有救災勤務，出勤頻率半年約30多次。

中崙里長林齊諒、中民里長黃金利等人爭取增設學校、派出所、活動中心，甚至日照、托嬰中心，當地已有紅毛港國小、明義國中中安分校，大林蒲村民遷入後，學校設施恐怕不足夠，人口增加也須新增一處派出所，建議公共設施應該重新整體規劃完善。

都發局指出，目前遷村安置地都市計畫變更作業，已納入新材料循環產業園區報編作業，預計2027年6月底前完成都市計畫變更作業。

都發局表示，大林蒲遷村規模龐大，約1萬9千人、1萬1千戶遷移，24日鳳山區公所、25日前鎮區公所、29日中油大林蒲活動中心舉辦3場說明會，對遷村安置地都市計畫草案建議，民眾皆可用書面提出，都市計畫審議時，將邀請提案人列席說明。