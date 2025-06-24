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首獎35萬育成獎金！高雄時尚大賞徵件 總獎金135萬創新高

中央社／ 高雄24日電

「2025KFA高雄時尚大賞」即日起至9月22日徵件，今年祭出首獎35萬育成獎金，總獎金提高至135萬元。高雄市青年局表示，除了獎金外，還有機會接軌國際時尚舞台。

青年局主辦，號召18至35歲青年設計師，或設立未滿5年且負責人年齡未滿45歲的品牌，皆可報名參加，即日起開放徵件至9月22日截止。優勝者除可獲高額育成獎金，並有機會接軌國際時尚舞台，讓青年設計師的創意能從在地出發，一舉實現走向世界的夢想殿堂。

高雄市青年局長林楷軒透過新聞稿表示，高雄時尚大賞今年邁入第6屆，累計吸引逾千名青年設計師參與，設計的價值不該止於伸展台，更應延伸至市場脈動鏈結時尚趨勢。高雄時尚大賞是一條通往時尚產業與國際舞台的快速通道。

青年局表示，時尚大賞成功培育多組設計師成立個人品牌與工作室，活躍於服飾、配件、選品電商等產業領域，現已成為國內極具指標性的時尚孵育平台。

青年局指出，去年賽事首度與財團法人中華民國紡織業拓展會合作，促成金賞品牌「FUSIO FUSIO」於東京時裝週（Rakuten Fashion Week Tokyo）期間，進駐日本東京澀谷Scramble Square百貨公司展示「蝸人」系列作品，成功吸引國際媒體目光與時尚買家關注。

時尚大賞呼應全球「永續時尚」趨勢，設置「永續時尚獎」，鼓勵設計師從材質選用、製程設計到品牌理念，實踐「低碳思維」與「循環經濟」精神；並新增「評審團特別獎」，評選聚焦在展現高雄城市精神或深刻呼應永續發展的優秀作品。

此外，今年競賽搭配青年局推動的「114年時尚設計人才創新創業輔導計畫」，透過補助方式鼓勵新銳設計師，以高雄元素或題材創作系列作品參賽，取得入圍決賽資格者，可獲得2萬5000元主題獎勵金。賽事同時規劃導入品牌輔導機制，以實務指導資源協助參賽者在比賽過程中。

青年 設計師

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