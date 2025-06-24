屏東暑期青春藝術節 「航海王」主題展揭序幕

專屬兒少的暑期青春藝術節「阿緱弄青春」，今天在屏菸1936文化基地展開，由動漫「航海王」主題展揭序幕；系列活動將於屏東各藝文場館輪番登場，一路持續至8月底。

屏東縣長周春米表示，暑假來臨，縣府規劃一系列多元豐富靜動態藝文展演，活動場域包括屏菸、演藝廳、藝術館及勝利星村、屏東總圖、東港王船文化館、恆春文化中心民謠館，邀請大小朋友來屏東過暑假，體驗藝文創意與樂趣。

屏東縣政府文化處新聞稿表示，「阿緱弄青春」暑期青春藝術節，由「大航海時代！亞洲巡迴展」 揭開序幕，於屏菸10號倉庫正式開展，以「航海王ONEPIECE」故事開初到最新章節，完整呈現航海王冒險世界。

文化處說明，展覽共劃分成16個展區，神還原經典篇章及場景，配合生動逼真視覺效果、氣勢磅礡音樂，令人猶如置身故事場景；展場展出多個大型雕塑，包括1座由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑，充滿精緻細節。

文化處提及，屏菸修理工廠展出與國立科學工藝博物館跨館合作，深度解析當代公衛議題「X疾病—新興傳染病巡迴展」；以及燻蒸室展出「2025屏菸實境解謎」，融合推理與互動體驗密室逃脫遊戲。

除了展覽，演藝廳與藝術館推出近20場節目與工作坊，影子狂熱劇團以溫馨童趣為題的「粉紅象柚子」、關注環境議題的人尹合作社「馬麻，地球塑膠了！」，以及飛人集社劇團以原鄉神話為靈感的「消失—神木下的夢」等，開啟表演藝術想像。

文化處表示，總圖舉辦數十場繪本與閱讀推廣活動，營造寓教於樂閱讀空間；屏東戲曲故事館、邱姓河南堂忠實第、典藏中心分別推出藝術課程，藉由各項手作體驗，培養孩子美感教育。還有勝利星村、王船文化館市集活動，結合文創、美食、手作等，讓人感受藝文、滿載夏日回憶。