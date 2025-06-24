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高雄烏山頂泥火山獨角仙活躍季節 展現豐富生態

中央社／ 高雄24日電

高雄市燕巢區烏山頂泥火山地景自然保留區內的獨角仙，每年5月至8月是活躍季節，市府農業局今天表示，日前在許多光蠟樹上已可看到為數不少的獨角仙，展現園區豐富的自然生態

烏山頂泥火山保留區位於高雄惡地地質公園的核心地帶，有罕見的泥火山錐體與多樣的地質風貌，不僅具備地景價值，周遭也蘊含豐富的生物多樣性。

其中獨角仙扮演重要的生態角色，以樹液為主要食物來源，常棲息於光蠟樹上，其幼蟲則生活於土壤中攝食腐植質，協助分解有機物、促進土壤健康。

高雄市農業局今天透過新聞稿表示，每年5月至8月是獨角仙最活躍的季節，日前在保留區內許多光蠟樹上，已可看到為數不少的獨角仙，在吸取樹液或繁衍後代，吸引民眾駐足觀察、驚嘆連連，展現園區完整且豐富的自然生態循環。

農業局長姚志旺說，具有超高人氣的獨角仙屬於野生動物，民眾入園應秉持「不干擾、不捕捉」原則，共同守護這片惡地秘境，也讓更多人有機會看見獨角仙。

烏山頂泥火山園區開放時間為每天上午9時至下午5時，下午4時30分停止入園，假日每天提供6場免費定時導覽，由專業導覽員帶領民眾認識泥火山形成、惡地地貌特色與園區生態系統，平日也開放付費預約導覽服務。

高雄市 自然生態 泥火山

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