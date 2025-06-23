美國史丹福大學訪問團拜會周春米 聚焦能源、民主與太空

美國史丹福大學胡佛研究所教授祁凱立偕同資深研究員戴雅門，與16位不同學科學生組成訪問團，今23日拜會屏東縣長周春米，雙方就交通建設、能源永續、災後重建、醫療照護與原住民族事務等議題交流，參訪團特別關心核三廠除役後對地方經濟影響、台灣民主體系發展，與太空火箭基地選址過程高度關注。

今交流會由縣長周春米率領縣府交通旅遊處、城鄉發展處、環保局、衛生局、原住民處及傳播暨國際事務處，與美國史丹福大學訪問團交流，團員們來自政治學、國際關係、經濟學、工程與醫療健康等多元領域。

周春米說，核三廠兩部機組，一號機2024年7月除役，二號機2025年今年5月除役，核三廠兩部機組發電量約占台電總發電量7%，逐步除役下，二號機剩3%發電比例。台灣推動非核家園超過30年，長期以來仍存在「擁核」與「反核」兩派立場。

周春米說，非核家園政策經過長時間社會對話，屏東有日照充足優勢條件，成為全台唯一RE100的城市，也是地理面積最大縣市，擁核派所謂沒有核電就沒有經濟發展，是不正確的偏頗說法。

立法院推動兩項與核能相關法案，包括「核子反應器設施管制法」修正案，及提出由公民投票決定是否延役，都是密切關注議題。

現今台灣民主體制的看法，周春米分享她從司法、立法再到行政的經歷，她回憶1993年擔任法官，正值司法改革第一階段，在高中、大學學生時期，見證台灣基層民主運動在各縣市遍地開花，後期在小英時任總統推薦，成為政黨國會議員後，推動多項重大改革，對現今立法院沒有對話與論述，只知道結果的過程深感憂心。

太空火箭選址過程，縣府提到，國科會太空中心考量地理條件、環評及土地取得等，決定首座國家火箭發射場落腳屏東九棚，中央預計投入近80億元，結合教育、交通與觀光等多元產業，打造太空環境教育的重要基地，縣府陸續規畫道路開闢與科普教育推廣，加強與周遭原住民部落協調，確保鄉親權益不受影響。

美國史丹福大學胡佛研究所教授祁凱立說，這次有許多學生是首次來到台北以外的縣市，屏東正處於各項發展交會的重要點，被選為台灣新太空產業的所在地，高鐵延伸至屏東的相關建設推動中，此外，屏東為台灣的農業大縣，種植的蓮霧及芒果，對學生們來說更是新奇且有趣的新體驗。