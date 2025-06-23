影／「阿家生蠔」老闆罵韓女星 稱「負面行銷促觀光」不介意負評

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的餐廳店家「阿家生蠔」，店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率，讓她直呼「是因為我是韓國人才這樣對我嗎？」店家鄭姓老闆事後回應是對方態度先有問題，對於網路排山倒海的負評不會介意，甚至認為是種負面另類教材，能行銷澎湖觀光。

尹到怡日前分享到阿家生蠔消費的影片，老闆一開始就說「這麼晚吃什麼東西，妳們誠意不夠」、「賺到錢後要怎麼回饋我」等語。2人等了將近半小時，由老闆娘介紹菜單，卻疑似因為只點了一半份量惹怒老闆，對方上前收走全部餐點，語氣不佳脫口「我是全澎湖對妳們最好的人，妳們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊」，讓兩人錯愕不已。

阿家生蠔老闆事後回應，一般店家不會刻意去「玩弄」客人，而是客人的態度問題，才導致他會這樣對待，他是真性情的人，對於店家的網路評價第一時間遭多人灌爆負評，他坦言自己從來不去看留言、隨便外界如何評論，他還是維持自己的生活步調、工作節奏，「一個人不可能被100個人同時鼓掌」，他的此舉可能會為澎湖帶動觀光。

老闆說，對方一來就直接開直播，也沒詢問過他，他為此表達不滿，認為對方不尊重當地居民，直言「去到別的國家，至少要表現出尊重 、詢問別人的意願」。最後老闆指出遭網友罵翻，他只能尊重，甚至認為「負面行銷」也是一種另類行銷，像是「罵人阿嬤店家」就是有特色，遊客才會絡繹不絕。