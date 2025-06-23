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未來1周高溫上看36度 周末須留意熱帶系統發展

北大武山檜谷山屋水源搶修完成 登山留意落石熱區

中央社／ 屏東縣23日電

檜谷山屋日前受到大雨沖毀水源管路，已完成搶修，用水供應無虞。林業及自然保育署屏東分署表示，近日常有午後雷陣雨，登北大武山留意步道落石熱區及易坍方路段。

13日受西南風影響，屏東下起大雨，造成北大武山步道棧橋遭落石砸損部分橋面、檜谷山屋水管被大雨沖毀，林業及自然保育署屏東分署暫停開放並在大水消退後展開搶修工作。

林業保育署屏東分署今天新聞稿表示，檜谷山屋水源處的取水管路已完成搶修，目前山屋及舊登山口用水使用均沒有問題。

另外，北大武山步道已開放，近日午後常有雷陣雨發生機率，在北大武山步道約0.5至1.5公里棧橋為易受落石熱區，約1.9至2公里間高繞路段則受降雨影響易造成坍方，建議民眾行經該區域時應避免停留，小心快速通過。

林業保育署屏東分署呼籲，民眾上山前應隨時注意天候動態，可利用台灣山林悠遊網查詢森林育樂場域開放情形，做好事前規劃與準備，以維自身安全。

落石 屏東 北大武山

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