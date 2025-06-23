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高雄寵物公園「撿便袋箱」更換頻率慢 民眾需自備袋子

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市目前已設置11處寵物公園，但公園設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳架常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用。記者宋原彰／攝影
高雄市目前已設置11處寵物公園，但公園設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳架常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用。記者宋原彰／攝影

高雄已設置11處寵物公園，但設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳架箱常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用，不少人會將使用過的袋子丟在園內，熱心人士只能無償提供自家垃圾袋，甚至自備掃具協助清理，議員則建議設置收取式撿便袋盒和小開口的糞便垃圾桶

高雄市家犬數量超過23萬隻、家貓超過16萬隻，家犬數量居六都第一，高雄市近年積極打造寵物公園活動區，現已有苓雅中正公園、岡山公五公園、楠梓創新公園、仁武軍備局西營區、鳳山中山公園、前鎮公13公園共6處，今年則在燕巢、彌陀、梓官、橋頭、岡山新增5處活動區。

寵物公園內分為大、小型狗區域，區域內有活動草地、清潔區、斜坡道、波浪板、獨木橋、S型繞桿、涵洞和沙坑等，外圍則用圍籬和入口雙道門防止犬隻跑至戶外，也會提供撿便袋、狗便桶。本報日前已報導多處公園草皮破敗、大片光禿，鵝卵石步道被砂石覆蓋，犬隻奔跑時揚起塵土，對呼吸道有害，目前未明顯改善。

近日不少民眾更抱怨公園內的撿便袋常用罄不補，袋子陳架上常堆滿雜物，久未清潔。陳姓民眾表示，寵物公園垃圾袋大多由遛狗民眾自行準備，市府補充的垃圾袋常迅速用醫，甚至遭人竊取，鄰里無奈之下只能自發攜帶並主動提供自家垃圾袋，有些人會將空袋懸掛於一旁欄杆上。

市議員黃文益表示，寵物在活動區常隨意便溺，飼主除自備袋子外，公園提供撿便袋能應付不時之需，且過去公園未放置垃圾桶，許多民眾使用撿便袋後就丟棄在園內，建議仿效國外，設置「抽取式」撿便袋盒子，一次領取一張，增加竊取者時間成本，也能設置「小開口」垃圾桶，僅讓撿便袋能投入。

鳳山中山寵物公園一名清潔人員反映，當地犬隻排泄量龐大，園內供應的撿便袋常遭大量取用或整盒搬走，園內幾乎完全仰賴人力清理、負擔沉重。中正寵物公園則有民眾會自備掃具，協助清理園區的狗便。記者實際觀察，中正寵物公園內下午時段已有不少遛狗者，但撿便袋箱內仍是空的，圍籬上有善心團體自設簡易撿便袋箱供人使用。

公園處回應，寵物活動區的狗便袋是透過日常公園清潔維護或巡查時「隨時補充」，頻率不固定，將請設計公司研議國內外是否有相關設計，以減少狗便袋遭大量竊取，提醒民眾請隨身自備相關物品以備不時之需，並發揮公德心勿大量取用公用物品及隨手清理狗大便，共同維護環境清潔。

高雄市目前已設置11處寵物公園，但公園設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳架常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用。記者宋原彰／攝影
高雄市目前已設置11處寵物公園，但公園設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳架常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用。記者宋原彰／攝影
高雄市目前已設置11處寵物公園，但公園設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳架常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用。記者宋原彰／攝影
高雄市目前已設置11處寵物公園，但公園設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳架常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用。記者宋原彰／攝影
高雄市目前已設置11處寵物公園，但園區設置的撿便袋箱內常是空的，圍籬上還有善心團體自設簡易撿便袋箱供人使用。記者宋原彰／攝影
高雄市目前已設置11處寵物公園，但園區設置的撿便袋箱內常是空的，圍籬上還有善心團體自設簡易撿便袋箱供人使用。記者宋原彰／攝影
高雄市目前已設置11處寵物公園，但園區設置的撿便袋箱內常是空的，圍籬上還有善心團體自設簡易撿便袋箱供人使用。記者宋原彰／攝影
高雄市目前已設置11處寵物公園，但園區設置的撿便袋箱內常是空的，圍籬上還有善心團體自設簡易撿便袋箱供人使用。記者宋原彰／攝影
高雄市目前已設置11處寵物公園，但公園設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳架常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用。記者宋原彰／攝影
高雄市目前已設置11處寵物公園，但公園設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳架常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用。記者宋原彰／攝影

遛狗 寵物 垃圾桶

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