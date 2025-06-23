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韓女星遭澎湖餐廳羞辱趕人 老闆澄清：先感到不受尊重

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的一家生蠔餐廳店家，店家事後澄清當下先感到不受尊重，才沒有好臉色。記者宋原彰／翻攝
韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的一家生蠔餐廳店家，店家事後澄清當下先感到不受尊重，才沒有好臉色。記者宋原彰／翻攝

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的生蠔餐廳店家，店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率，讓她直呼「是因為我是韓國人才這樣對我嗎？」而該店家今日出面澄清，當時尹到怡是在接近半夜臨時到訪消費，且要錄影也未事先告知，態度目中無人，他感到不受尊重才沒有好臉色。

尹到怡時常在YouTube頻道分享台灣生活的日常點滴，日前到在澎湖遊玩的她，前往司機推薦的知名海鮮餐廳「阿家生蠔」，還沒用餐就遭老闆碎念飆罵「你們這麼晚來，誰要理你們」、「這邊要花錢你們知不知道啊」、「錄音賺到錢後要怎麼回饋我」，讓她直呼「來台灣幾年..最不開心的一次經驗」。

過程中，尹到怡和朋友因擔心份量吃不完想和老闆溝通，對方卻直接收走點的菜說「對啊這裡不賣了 哪有人一半 坦白說拿有人那樣回我的話。我是全澎湖對你們最好的人，你們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊？」當場尹到怡瞪大眼睛難以置信，與朋友忍不住說「我想回家了」。

澎湖阿家生蠔老闆對此回應表示，通常客人要來餐廳用餐或拜訪，都會事先知會他，但當時該位韓國女生是在接近半夜臨時拜訪，還直接拿著攝影器材逕自拍攝，他當時已經準備收攤休息，對方就直接入座要用餐，完全不管店家當時狀態，「根本沒把我當作店家主人，目中無人，那我當然就會有些情緒舉動」，雖然當下詳細的對話內容已經不記得，但他強調這是尊重問題，對方態度讓他無法接受，自然不會有好口氣、好臉色。

事件爆發後，「阿家生蠔」Google評論一度被留下不少一星負評，但現在已經回血至3.4顆星，有最新評論稱「幫老闆補血，真性情，五星好評，每次去澎湖必去」、「老闆人很酷，新鮮好吃」。

澎湖縣消保官表示，該名韓國女星以youtube頻道露出事件，因頻道屬盈利模式，不符合一般民眾消費行為，消保官不會受理案件申訴；但對於店家擅自收走食物，恐涉及民法契約不履行，言語刺激部分也涉及刑法公然侮辱，店家應秉持服務業精神，不應以脫序行為造成民眾困擾。

澎湖縣長陳光復則在臉書發文表示，「澎湖是我們大家一起用心經營的家，也是國內外旅客心中的海島旅遊的好選擇，很遺憾這次沒讓尹到怡小姐感受到澎湖的熱情與好客，我們深感抱歉」。也說會誠摯的邀請尹到怡小姐，給縣府一個機會，重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程、文化與人情味，重新感受一次屬於澎湖的溫暖與熱情。

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的一家生蠔餐廳店家，店家事後澄清當下先感到不受尊重，才沒有好臉色。記者宋原彰／翻攝
韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的一家生蠔餐廳店家，店家事後澄清當下先感到不受尊重，才沒有好臉色。記者宋原彰／翻攝

餐廳 老闆 澎湖縣 消保官

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