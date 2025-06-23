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韓女星遭澎湖餐廳無禮對待 陳光復致歉盼再給一次機會

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
韓國女團「FANATICS」成員尹到怡到澎湖遭遇態度不佳的餐廳店家，澎湖縣長陳光復也為此抱歉表示，會誠摯邀請尹小姐，重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程。記者宋原彰／翻攝
韓國女團「FANATICS」成員尹到怡到澎湖遭遇態度不佳的餐廳店家，澎湖縣長陳光復也為此抱歉表示，會誠摯邀請尹小姐，重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程。記者宋原彰／翻攝

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡日前宣布長居台灣旅遊，日前她和朋友到澎湖卻遭遇態度不佳的一家生蠔餐廳店家，店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率，她直呼「是因為我是韓國人才這樣對我嗎？」該店家事後遭灌爆一星負評，澎湖縣陳光復今天為此表示抱歉，會誠摯邀請尹小姐，重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程

曾為韓國女團「FANATICS」成員的尹到怡經營YouTube頻道，日前到台灣澎湖遊玩卻遇到態度極其差勁的餐廳老闆，對方對她說「我現在已經是世界排行榜裡面，夠了啦」、「我的聲音在你們的錄音裡面齁，就是會讓你們紅」態度傲慢，甚至一度收走生蠔說「我是全澎湖對你們最好的人，你們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊？」

尹到怡和朋友對於餐廳老闆的態度感到詫異，直呼「我想回家」，老闆還繼續嗆聲「你們在台灣賺錢」、「你們不是北韓吧...南韓跟台灣是交好的，阿不然我理你們幹嘛？」尹說食物雖然好吃，但2人離開時說謝謝，老闆卻嫌她們不夠有誠意，她無奈說「他說的誠意是什麼誠意？這也是文化差異嗎？」

該店家事後遭網友紛紛留下Google一星負評稱「老闆口氣不知道在差什麼，如果不會做生意就收一收，不懂怎麼尊重客人也可以回家吃自己，身為台灣人看到這種態度都覺得丟臉」、「澎湖之恥」；也有網友在影片留言「請澎湖縣政府查察取締這種讓人恐懼言語挑釁的無良又自以為是的店家，丟臉丟大了」。

澎湖縣長陳光復則在臉書發文表示，「澎湖是我們大家一起用心經營的家，也是國內外旅客心中的海島旅遊的好選擇，很遺憾這次沒讓尹到怡小姐感受到澎湖的熱情與好客，我們深感抱歉」。也說會誠摯的邀請尹到怡小姐，給縣府一個機會，重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程、文化與人情味，重新感受一次屬於澎湖的溫暖與熱情。

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡到澎湖遭遇態度不佳的餐廳店家，澎湖縣長陳光復也為此抱歉表示，會誠摯邀請尹小姐，重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程。記者宋原彰／翻攝
韓國女團「FANATICS」成員尹到怡到澎湖遭遇態度不佳的餐廳店家，澎湖縣長陳光復也為此抱歉表示，會誠摯邀請尹小姐，重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程。記者宋原彰／翻攝

餐廳 陳光復 老闆 澎湖縣

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