屏東觀星聽雷鬼音樂 6月25日開放報名

屏東縣政府舉辦來恆春擁抱宇宙系列活動，8月邀請國際雷鬼樂團Higher Rootz演出，專業星象導覽還可使用天文望遠鏡，每場限500人，25日開放線上報名。

縣府今天新聞稿指出，來恆春擁抱宇宙系列活動中，8月16及17日下午5時起，在鵝鑾鼻燈塔草原推出Higher Rootz夏季星空世界音樂會，活動結合世界音樂、草地瑜伽、專業星象導覽與親子互動等。

文化處說明，雷鬼樂團 Higher Rootz 由來自非洲、美洲、英國的音樂家組成，長駐台灣，樂團將非洲豐富音樂傳統與雷鬼節奏融合，音樂充滿生命力、感染力，超越語言障礙、打破文化界線，既能搖擺身體、也能啟發心靈的夏夜音樂饗宴。

除音樂主舞台，延續「來恆春擁抱宇宙」觀星熱潮，邀請屏東星空大使施世治率領天文協會，提供專業望遠鏡導覽解說，陪伴民眾一同觀星。

縣府提及，延續5月「春之星空野餐親子音樂會」廣獲好評，夏季星空世界音樂會，活動免費參加，每場限額500人，25日中午12時起開放網路線上預約報名，有報名才能使用天文望遠鏡；報名可關注屏東縣政府文化處臉書專頁（Facebook）與「來恆春擁抱宇宙」活動網站。