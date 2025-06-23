快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

國際獅子會捐消防裝備與巡迴車 澎湖縣府贈感謝狀

中央社／ 澎湖縣23日電

國際獅子會300E-2區以行動支持社會公益服務，今天分別捐贈全套消防衣帽給澎湖消防局，並捐贈2部巡迴服務車予湖西鄉公所與西嶼鄉公所，提供最友善的巡迴服務。

國際獅子會300E-2區捐贈澎湖消防局消防衣褲鞋帽等10組全套消防救護裝備儀式，今天在消防局舉行，由總監顏志祥代捐贈，縣長陳光復代表受贈，並回贈感謝狀等；隨後則轉赴湖西與西嶼2公所捐贈5至8人座巡迴服務車，分別由湖西鄉長陳振中和西嶼鄉長李添進代表受贈。3項捐贈總值近新台幣250萬元。

顏志祥指出，澎湖家鄉屬偏遠離島，醫療水準及生活指數與本島相差甚鉅，消防人員更長年站在第一線守護人民，是最無聲卻最重要的英雄，在高屏澎等地區獅友的協助下，捐贈防火衣褲裝備與巡迴服務車，以行動為家鄉盡一份心力，期讓在執行任務時能更安心、更安全。

今天捐贈澎湖縣全套消防衣帽與2部巡迴服務車等大型社會服務，除了國際獅子會300E-2區外，還包括有國際獅子會300E、第十五、十六分區及澎湖第八專區等高屏澎三地區獅友所捐助的社會服務基金。

鄉長 獅子會 澎湖縣

延伸閱讀

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網負評怒斥：丟台灣人的臉

影／台中逢甲商圈廠房大火燒掉3千戲偶 消防局入夜出動山貓拆屋滅火

高雄港から澎湖島へ　美しい船の旅

台南3樓建物廚房起火竄濃煙 2歲女與母吸入碳粒送醫

相關新聞

拚高雄市長初選 林岱樺涉案下午偵結、邱議瑩將成立總部

民進黨高雄4立委拚市長初選，進入最後半年關鍵時期，林岱樺涉詐領助理費等案今天下午偵結，外界關注她是否遭起訴，對手邱議瑩動...

高雄搶暑期商機 全國12歲以下兒童壽山動物園免收門票

暑假即將到來，高雄市觀光局今天宣布，壽山動物園原本針對高雄市12歲以下兒童免收門票的政策擴大至全國，7月1日至8月31日...

星期評論／查光電毀山滅林 陳其邁變慢郎中

高雄大樹區和山光電案近日颳起毀山滅林風暴，施政向來強調「緊緊緊」的陳其邁市府，碰上此案竟變成慢郎中。兩年來無視地方哀嘆，...

中油大林煉油廠燃燒塔冒火光 高雄大寮飄臭

中油大林煉油廠第六媒組工場18日發生火警，昨早燃燒塔又出現火光，約2小時消失，遠在大寮的居民都聞到臭味；民代痛批「中油螺...

屏東東港東隆宮典藏王船 昨移王船館展出

屏東縣東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船，昨起移展至王船文化館展出2年，過程中重現東港迎王平安祭典特有「陸上行舟...

胡璉學堂今揭幕 古厝活化成金門文化教育新據點

胡璉文化藝術基金會今天下午在胡璉曾住過的金湖鎮塔后22號舉行「胡璉學堂」開幕儀式，這座具有歷史意義的閩南古厝經活化再利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。