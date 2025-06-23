拚高雄市長初選 林岱樺涉案下午偵結、邱議瑩將成立總部

民進黨高雄4立委拚市長初選，進入最後半年關鍵時期，林岱樺涉詐領助理費等案今天下午偵結，外界關注她是否遭起訴，對手邱議瑩動作頻頻，繼宣布成立「支援大罷免高雄總聯絡處」後，考量原選區位處非都會區，距離市區太遠，預定後天（23日）在高雄科工館附近成立競選總部。

立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及許智傑，以及勞動部前部長許銘春爭取下屆高雄市長提名，許的服務處已於上月暫停運作，邱議瑩近日則選在九如一路、鄰近科工館附近設立競選辦公室。

邱議瑩是第一選區立委，涵蓋桃源、那瑪夏、茂林、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、阿蓮、田寮、燕巢、大社、大樹等14個行政區，許智傑為第七選區鳳山，賴瑞隆則是第八選區，旗津、前鎮、小港。

針對對手前進市區設競選辦公室，許智傑團隊表示，現有服務處位處鳳山區與前鎮區交會處，交通便利且位處核心區位，服務量能充足，尚無規畫在初選期間成立競選辦公室。賴瑞隆部分，目前在前鎮、小港及旗津皆設服務處。