高雄搶暑期商機 全國12歲以下兒童壽山動物園免收門票
暑假即將到來，高雄市觀光局今天宣布，壽山動物園原本針對高雄市12歲以下兒童免收門票的政策擴大至全國，7月1日至8月31日止，全國12歲以下兒童免費入園，且假日延長開園至下午6點半，來自六福村的美洲野牛「阿梅」、孟加拉虎「二妞」、「阿生」及非洲獅等「布蕾」新成員即將亮相。
為迎接暑假到來，壽山動物園推出門票優惠及豐富活動，園區內更設巨型充氣狐獴裝置藝術，陪伴遊客創造美好回憶。今年4月，壽山動物園與六福村締結姊妹園，雙方進行動物保育合作，六福村的美洲野牛「阿梅」、孟加拉虎「阿生」和「二妞」，以及非洲獅「布蕾」南下高雄，預計7月起正式在園區亮相。
觀光局長高閔琳表示，今年暑假壽山動物園與台灣昆蟲館合作推出「蟲林探險」特展，7、8月份的每周六、日舉辦講座，主題涵蓋「甲蟲王者－世界兜蟲簡介」、「盔甲武士－世界鍬形蟲簡介」、「昆蟲躲貓貓－昆蟲擬態和偽裝」及「我不是昆蟲－認識節肢動物」等，讓小朋友獲得豐富昆蟲知識。
此外，7月27日上午10點在孟加拉虎展場旁、8月10日上午10點在非洲獅展場旁，將由照養老虎及獅子的保育員親自揭秘動物的生活點滴。8月9日及10日連續兩天，將在壽山動物園親水廣場舉辦舞台表演，邀請街頭藝人及親子台哥哥輪番上台展演。
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