胡志強新書會 男星曝打球蓋胡火鍋被拍肩至今仍不解原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
前台中市長胡志強今天下午在高市小港區社教館舉辦新書分享會，國民黨立委柯志恩致詞時稱讚胡志強為人幽默、待人和善，且處事具有前瞻性。記者石秀華／翻攝
前台中市長胡志強今天下午在高市小港區社教館舉辦新書分享會，國民黨立委柯志恩致詞時稱讚胡志強為人幽默、待人和善，且處事具有前瞻性。記者石秀華／翻攝

台中市前市長胡志強今下午在高雄辦新書分享會，資深藝人寇世勳當嘉賓致詞時，提及多年前和時任外交部長的胡志強打籃球，蓋了他火鍋，當時胡曾拍了拍他肩膀，但他至今不解原因；寇解嘲拍肩動作一是「你小子給我等著」，一是「沒關係放開打」，今天他逮到機會會到後台詢問胡拍肩原因，引起哄堂大笑。

胡志強偕夫人邵曉鈴今下午南下高雄，在小港區社教館舉辦「我是胡志強，今天來報到！」新書分享會，由于美人擔任主持，國民黨立委柯志恩、總統府資政張博雅、前立委黃昭順，和資深小生、藝人寇世勳應邀出席為胡志強新書分享會造勢站台，敘述胡志強從歷任新聞局長、外交部長、台中市長的政壇傑出表現及生活軼事。

藝人寇世勳上台時，風采不減當年，受到觀眾席婆媽熱烈掌聲；他稱讚胡志強是照顧部屬的人，也替國家培育人才。

寇世勳隨後話鋒一轉，指他和胡志強年輕時都喜歡打籃球，有一次兩人一起打球，他不小心蓋了胡志強一個火鍋，結果那一節打完下來，旁邊很多人跟他講，「怎麼蓋他的火鍋？」他心想，「有這麼嚴重嗎？」依他對胡志強個性的認知，打籃球他應該不會當成外交部長打球，這樣打起來比較有意思。

「結果有一件事情到今天，我還沒有找到答案。」寇世勳說，他蓋了胡志強火鍋後，胡志強走過來拍了拍他的肩膀，什麼話都沒說就走了，當時他心裡想這是什麼意思呢？他猜可能胡志強拍肩有兩層意思，第一層「你小子給我等著！」第二層，「沒關係，放開打」至今他不知道胡志強是哪一層意思。

寇世勳指，現在他不打籃球了，無所謂了，待會兒會到後台，請教一下市長「當年拍我肩膀，到底是什麼意思。」語畢引起哄堂大笑。

國民黨立委柯志恩致詞時提到，胡志強市長為人幽默、待人和善，且處事具有前瞻性，為了國家，無論是在駐美大使、外交部長任內，努力衝破外交困境，或是擔任台中市長時，迎來國際知名歌劇杜蘭朵公主，及邀請世界知名男高音波伽利開唱，甚至是爭取國際名導李安，在台中拍片，展現立足台灣、展望世界的城市治理能力，也成為她從政養分。

柯志恩感謝胡志強再次來到高雄，她借書名指「胡志強來高雄報到，柯志恩也來高雄報到，並會一直在高雄」，她祝福胡志強新書大賣、銷售霸榜。

前台中市長胡志強偕夫人邵曉鈴今天下午南下在高市小港區社教館舉辦新書分享會，和國民黨立委柯志恩合影。記者石秀華／翻攝
前台中市長胡志強偕夫人邵曉鈴今天下午南下在高市小港區社教館舉辦新書分享會，和國民黨立委柯志恩合影。記者石秀華／翻攝
藝人寇世勳在台上敘述早年和時任外交部長的胡志強一起打籃球的趣事。記者石秀華／攝影
藝人寇世勳在台上敘述早年和時任外交部長的胡志強一起打籃球的趣事。記者石秀華／攝影
藝人寇世勳在台上致詞時稱讚胡志強是照顧部屬的人，也替國家培育人才。記者石秀華／攝影
藝人寇世勳在台上致詞時稱讚胡志強是照顧部屬的人，也替國家培育人才。記者石秀華／攝影
前台中市長胡志強偕夫人邵曉鈴今天下午南下在高市小港區社教館舉辦新書分享會，由于美人擔任主持，立委柯志恩、前立委黃昭順、總統府資政張博雅、和藝人寇世勳應邀出席站台。記者石秀華／攝影
前台中市長胡志強偕夫人邵曉鈴今天下午南下在高市小港區社教館舉辦新書分享會，由于美人擔任主持，立委柯志恩、前立委黃昭順、總統府資政張博雅、和藝人寇世勳應邀出席站台。記者石秀華／攝影
前台中市長胡志強偕夫人邵曉鈴今天下午南下在高市小港區社教館舉辦新書分享會，由于美人擔任主持，立委柯志恩、前立委黃昭順、總統府資政張博雅、和藝人寇世勳應邀出席站台。記者石秀華／攝影
前台中市長胡志強偕夫人邵曉鈴今天下午南下在高市小港區社教館舉辦新書分享會，由于美人擔任主持，立委柯志恩、前立委黃昭順、總統府資政張博雅、和藝人寇世勳應邀出席站台。記者石秀華／攝影

胡志強 外交部

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