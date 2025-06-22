胡志強新書會 男星曝打球蓋胡火鍋被拍肩至今仍不解原因

台中市前市長胡志強今下午在高雄辦新書分享會，資深藝人寇世勳當嘉賓致詞時，提及多年前和時任外交部長的胡志強打籃球，蓋了他火鍋，當時胡曾拍了拍他肩膀，但他至今不解原因；寇解嘲拍肩動作一是「你小子給我等著」，一是「沒關係放開打」，今天他逮到機會會到後台詢問胡拍肩原因，引起哄堂大笑。

胡志強偕夫人邵曉鈴今下午南下高雄，在小港區社教館舉辦「我是胡志強，今天來報到！」新書分享會，由于美人擔任主持，國民黨立委柯志恩、總統府資政張博雅、前立委黃昭順，和資深小生、藝人寇世勳應邀出席為胡志強新書分享會造勢站台，敘述胡志強從歷任新聞局長、外交部長、台中市長的政壇傑出表現及生活軼事。

藝人寇世勳上台時，風采不減當年，受到觀眾席婆媽熱烈掌聲；他稱讚胡志強是照顧部屬的人，也替國家培育人才。

寇世勳隨後話鋒一轉，指他和胡志強年輕時都喜歡打籃球，有一次兩人一起打球，他不小心蓋了胡志強一個火鍋，結果那一節打完下來，旁邊很多人跟他講，「怎麼蓋他的火鍋？」他心想，「有這麼嚴重嗎？」依他對胡志強個性的認知，打籃球他應該不會當成外交部長打球，這樣打起來比較有意思。

「結果有一件事情到今天，我還沒有找到答案。」寇世勳說，他蓋了胡志強火鍋後，胡志強走過來拍了拍他的肩膀，什麼話都沒說就走了，當時他心裡想這是什麼意思呢？他猜可能胡志強拍肩有兩層意思，第一層「你小子給我等著！」第二層，「沒關係，放開打」至今他不知道胡志強是哪一層意思。

寇世勳指，現在他不打籃球了，無所謂了，待會兒會到後台，請教一下市長「當年拍我肩膀，到底是什麼意思。」語畢引起哄堂大笑。

國民黨立委柯志恩致詞時提到，胡志強市長為人幽默、待人和善，且處事具有前瞻性，為了國家，無論是在駐美大使、外交部長任內，努力衝破外交困境，或是擔任台中市長時，迎來國際知名歌劇杜蘭朵公主，及邀請世界知名男高音波伽利開唱，甚至是爭取國際名導李安，在台中拍片，展現立足台灣、展望世界的城市治理能力，也成為她從政養分。