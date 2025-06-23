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屏東東港東隆宮典藏王船 昨移王船館展出

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東東港東隆宮打造的典藏王船， 昨起移展至屏東縣王船文化館，重現「陸上行舟」盛況。圖／屏東縣府文化處提供
屏東東港東隆宮打造的典藏王船， 昨起移展至屏東縣王船文化館，重現「陸上行舟」盛況。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船，昨起移展至王船文化館展出2年，過程中重現東港迎王平安祭典特有「陸上行舟」盛況。縣長周春米說，匠師皆是縣府文化資產認證的保存者，致力傳承一生所學與經驗，展現王船工藝之美。

昨天上午，東隆宮典藏王船由溫府千歲壓陣隨行，頂頭角轎班全程護送，順利安置在王船文化館1樓大廳，與館內3樓巨型典藏王船遙相輝映。

此次典藏王船所需的前中後桅、船帆、小艇與前後錠等器具，也是首次由單一角頭擔任全程扛抬、遷移任務，展現地方信仰的凝聚力。

東隆宮典藏王船昨移展至王船文化館1樓大廳，與館內3樓巨型典藏王船遙相輝映。記者劉星君／攝影
東隆宮典藏王船昨移展至王船文化館1樓大廳，與館內3樓巨型典藏王船遙相輝映。記者劉星君／攝影

文化處說明，王船是迎王祭典的重要法器與象徵，因「送王」需焚化難以保存實體，東隆宮2015年啟動典藏王船建造計畫，歷時8個月完成。此艘王船為實體王船的一半比例，採用台灣檜木製作，由謝春成、蔡瑞發、蔡文化、潘鳳得與蔡財安等知名匠師合力打造，不同於儀式用船，典藏王船未施油漆，僅塗保護漆保留木材原色。

縣長周春米感動說，邀請全台與全世界遊客來王船文化館欣賞匠心獨到的技藝，也了解屏東迎王文化信仰與特色。

王船文化館2樓特展室展出「七角頭系列特展（一）頂頭角—藍圖：咱與王爺的約定，共寫傳承不熄的七角頭精神」，以「頂頭角」暌違百年再度抽中溫府千歲為起點，以象徵傳承的七色布船訪談，串連角頭制度、職責與世代對話。

迎王 王船 屏東 周春米

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