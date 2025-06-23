中油大林煉油廠燃燒塔冒火光 高雄大寮飄臭

中油大林煉油廠第六媒組工場18日發生火警，昨早燃燒塔又出現火光，約2小時消失，遠在大寮的居民都聞到臭味；民代痛批「中油螺絲又鬆了」，2年多前爆炸大火殷鑑不遠，近日又接連出狀況，大林蒲居民生活在恐懼中。

中油解釋，已停爐的重油媒裂解工場，因壓力調整後需將部分製程氣排往燃燒塔，才致使民眾目擊火光，驚擾鄉親深感抱歉。環保局表示，此次是重油觸媒裂解工場的壓縮機跳車緊急停爐，將依違反空汙法裁處10萬至500萬元。

2022年10月，中油大林廠第三重油脫硫工場爆炸起火，烈焰沖天，鄰近居民徹夜難眠，時任董事長李順欽到大林蒲向居民鞠躬致歉。今年5月11日大林廠疑因雷擊起火，6月18日第六媒組工場歲修，去丁烷塔進行法蘭拆除盲封作業時引發火警，一名包商輕度灼傷送醫。

小港區居民發現，昨零時至3時左右，住家上空看見中油大林廠燃燒塔冒火光，簡直就像「聖火杯」，大寮居民反映「臭味都飄到大寮了，整個大寮臭到不行」。

中油大林廠解釋，重油媒裂解工場日前因壓縮機異常需更換控制卡面，21日下午先停爐準備，但內部壓力過大，在22日深夜排放時造成驚擾，皆依標準作業程序並通報環保局。

環保局表示，中油大林廠今年迄今因事故違反空汙法2次，6月18日未依歲修計畫書操作引發火警，以及6月22日燃燒塔排放粒狀物，後續將加強稽查相關製程，要求確依空汙相關許可內容，妥善操作製程。

市議員陳麗娜指出，大林廠剛火警，相隔4天燃燒塔又冒火光，工安事故幾沒停過，中油還是沒記取2022年大火教訓，危及員工也造成大林蒲居民不安，罰也罰不怕，應先停工全面檢修才能讓中油有所警惕，否則現在才6月，事故率太高了。