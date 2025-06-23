星期評論／查光電毀山滅林 陳其邁變慢郎中

高雄大樹區和山光電案近日颳起毀山滅林風暴，施政向來強調「緊緊緊」的陳其邁市府，碰上此案竟變成慢郎中。兩年來無視地方哀嘆，讓光電板猶如黑色巨獸撲蓋整片山林，造成水土保持重大危機，究竟是怠惰輕忽還是刻意護航？令人質疑。

大樹區和山里51公頃的坡地原本綠意盎然，政府核許開發光電場後遭大肆墾伐，造成大片黃土裸露，之後一寸寸被黑色光電板覆蓋，2年前地方人士就反映有失妥當，議員在議會質詢卻被當耳旁風，若不是日前一場暴雨，滾滾泥流往下灌，山都快崩了，居民的生死可能還無人聞問。

比對和山里開發前後的空照圖，景象怵目驚心，有網友將和山光電場Google Map地名改為「滿滿的光電板—台灣價值世界奇觀綠色奇蹟」18字狠酸，打臉政府綠電政策。

和山光電案水利局查過、且開罰6次共90萬元，顯見市府並非毫不知情，然而對比光電場動輒數億獲利，這種處分根本是「九牛一毛」，大白話是縱容姑息，變相護航。

近日藍委柯志恩到場會勘，事情鬧開，市長陳其邁才震怒，要求能源署撤銷營業許可，更宣稱市府2年前就不再核准路面型光電案，未來也不會核准，接著橋頭地檢署分案偵辦，彷彿查辦雷厲風行，而這般情景若在2年前地方反映時就「緊緊緊」速辦，高市府如今無須如此灰頭土臉。

高市府對和山光電案為何採「拖字訣」？是崇奉「非核家園」神主牌不敢逆其鋒，或為達成行政院6.5GW綠電指標而睜一隻眼、閉一隻眼？市府可知，和山案在法規修訂前核許，已規避掉環評監督，准予動工後又未嚴加監督，以致業者明目張膽在「不准開發區」濫挖濫砍，裸露山坡形同土石流不定時炸彈，「錢是業者在賺，環境禍害則是民眾在擔」。

綠能講究的是減碳環保，環境更好，如今卻因人謀不臧，成為剃山毀林、危害水土、汙染水源、粗暴踐踏生態的代名詞，讓永續產業陷入汙名化。民眾在綠電政策下不僅承擔更高的電價，還換來家園被毀、環境惡化，怎不讓人拳頭緊了。