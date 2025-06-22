胡璉學堂今揭幕 古厝活化成金門文化教育新據點

胡璉文化藝術基金會今天下午在胡璉曾住過的金湖鎮塔后22號舉行「胡璉學堂」開幕儀式，這座具有歷史意義的閩南古厝經活化再利用，不僅展出珍貴文物與AI生成影片，更宣示未來將結合文化講堂與親子共學課程，打造金門藝文與教育融合的全新基地。

開幕儀式嘉賓雲集，包括金門縣副縣長李文良、秘書長陳世保、金馬聯合服務中心執行長吳增允、前福建省主席顏忠誠、縣議員王國代、教育處長孫麗琪、文化局長陳榮昌、文管所長盧根陣、金防部政戰主任王石朋，及主辦單位胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安、執行長陳國庭、董事陳為學等人，共同見證這具歷史意義的重要時刻。

陳龍安指出，胡璉不僅是名將，更重視教育與文化永續，學堂設立目的即在延續其精神，並推動「扎根零歲」創意教育，為0至6歲幼兒打造親子共學與藝術啟蒙空間。學堂首波推出「胡璉回顧展」及靜態「藝文扎根展」，展出胡璉軍旅照片、文史資料、戰地文物與虎標本等，具高度歷史價值。

李文良致詞表示，胡璉在軍事、經濟、教育、交通等領域為金門奠下穩定基礎，「堪稱金門現代建設的恩主公」，如今將其曾住過的古厝改建為學堂，更彰顯對其精神的傳承與敬意。

顏忠誠回憶，胡璉任內創立金門酒廠、強化防務、穩定民生，是歷任司令官中最具貢獻的一位，「那時金門真正實踐了同島一命、軍民一心，是一個韌性社會的典範。」還有人形容「胡璉是老百姓的司令官」。

胡璉孫女胡敏珍出席活動時指出，設立學堂不僅為緬懷祖父，更希望讓後代子孫記住，有人曾為和平堅守信念與犧牲，期盼學堂成為推動青年教育、社區文化與公益和平的重要平台。

學堂內部展出胡璉、李良榮等將軍珍貴文物，包括許維民校長私人典藏的民國38年國立編譯館出版之第十二兵團軍官指定讀物、軍旅照片、國史館軍事文獻、大陸出版的金門戰役書籍、趙家驤著作與胡將軍出使越南帶回的老虎標本等。

現場也邀請原屋主陳廷箋後代自鼓浪嶼返鄉，介紹塔后古厝為三落建築，前兩落為閩南傳統樣式，第三落「番仔厝」具異國風格，具高度歷史建築價值。如今學堂進駐，為老宅注入新生命。