屏東登革熱本土病例0確診、境外3例 孳生源清除社區誓師

梅雨季與夏季交替，悶熱潮濕環境成為病媒蚊孳生溫床，防範登革熱疫情擴散，屏東縣政府環保局今東港高中舉辦「登革熱孳生源清除誓師大會」，縣長周春米、立委徐富癸等人與503名志工參與，展現社區總動員、全民防疫行動力。

環保局提醒，各公、私場所均應妥善土地環境管理，凡是放任土地散置垃圾或積水容器致產生孑孓等病媒蚊孳生源者，均依廢棄物清理法處分，屏東縣2024年度已針對土地所有權人告發116件，罰鍰逾17萬元。

縣長周春米說，今天不只是誓師，更是社區環境教育行動課，誓師結束後帶領志工隊伍與學童走進社區巷弄，撿拾紙屑、瓶罐、塑膠袋等垃圾。

周春米說，登革熱由埃及斑蚊與白線斑蚊傳播的病毒性急性傳染病，環境管理是防疫關鍵，感謝全縣清潔隊、衛生局（所）、環保局以及長期在社區默默付出的環保志工們，去年在全民總動員下，屏東縣本土登革熱僅9例，遠低於鄰近高雄市143例，今年截至目前境外登革熱病例3例，本土病例仍「零確診」，有賴於第一線防疫人員與志工的努力，才能有效控制疫情。

周春米說，每年屏東黑鮪魚文化觀光季系列活動，吸引大量觀光人潮湧入東港鎮，維持市容整潔與環境衛生至關重要，她也強調，建設部分縣府團隊全力衝刺，但良好的環境需各鄉鎮齊心維護，鼓勵落實垃圾分類與資源回收，此次誓師大會發送「屏東限定版廚餘桶」給志工使用，讓社區從日常生活中落實環保行動，也感謝縣議會支持推動廚餘機補助政策，明年有望擴大推動。

立委徐富癸表示，近期天氣炎熱又逢梅雨季節，高屏地區人員往返頻繁，登革熱防治需超前部署積極應對，結合村里長、社區志工與基層民眾的力量，有效降低病媒蚊孳生率，未來持續向中央爭取資源，支持屏東提升防疫量能。

環保局表示，潮州鎮眼科醫師莊聰吉，平時主動清潔社區環境，每年捐贈特製「不彎腰夾子」給志工，便利長者參與清潔，今他再捐贈30支夾子，鼓勵更多年長志工投入行動，成為社區環保典範。