屏東登革熱本土病例0確診、境外3例 孳生源清除社區誓師
梅雨季與夏季交替，悶熱潮濕環境成為病媒蚊孳生溫床，防範登革熱疫情擴散，屏東縣政府環保局今東港高中舉辦「登革熱孳生源清除誓師大會」，縣長周春米、立委徐富癸等人與503名志工參與，展現社區總動員、全民防疫行動力。
環保局提醒，各公、私場所均應妥善土地環境管理，凡是放任土地散置垃圾或積水容器致產生孑孓等病媒蚊孳生源者，均依廢棄物清理法處分，屏東縣2024年度已針對土地所有權人告發116件，罰鍰逾17萬元。
縣長周春米說，今天不只是誓師，更是社區環境教育行動課，誓師結束後帶領志工隊伍與學童走進社區巷弄，撿拾紙屑、瓶罐、塑膠袋等垃圾。
周春米說，登革熱由埃及斑蚊與白線斑蚊傳播的病毒性急性傳染病，環境管理是防疫關鍵，感謝全縣清潔隊、衛生局（所）、環保局以及長期在社區默默付出的環保志工們，去年在全民總動員下，屏東縣本土登革熱僅9例，遠低於鄰近高雄市143例，今年截至目前境外登革熱病例3例，本土病例仍「零確診」，有賴於第一線防疫人員與志工的努力，才能有效控制疫情。
周春米說，每年屏東黑鮪魚文化觀光季系列活動，吸引大量觀光人潮湧入東港鎮，維持市容整潔與環境衛生至關重要，她也強調，建設部分縣府團隊全力衝刺，但良好的環境需各鄉鎮齊心維護，鼓勵落實垃圾分類與資源回收，此次誓師大會發送「屏東限定版廚餘桶」給志工使用，讓社區從日常生活中落實環保行動，也感謝縣議會支持推動廚餘機補助政策，明年有望擴大推動。
立委徐富癸表示，近期天氣炎熱又逢梅雨季節，高屏地區人員往返頻繁，登革熱防治需超前部署積極應對，結合村里長、社區志工與基層民眾的力量，有效降低病媒蚊孳生率，未來持續向中央爭取資源，支持屏東提升防疫量能。
環保局表示，潮州鎮眼科醫師莊聰吉，平時主動清潔社區環境，每年捐贈特製「不彎腰夾子」給志工，便利長者參與清潔，今他再捐贈30支夾子，鼓勵更多年長志工投入行動，成為社區環保典範。
環保局提醒，雨後48小時是病媒蚊最容易孳生的關鍵時刻，應仔細巡檢居家內外周圍容易積水器物，如有積水容器即動手清除，做到「巡、倒、清、刷」四步驟，「巡」－經常巡檢，檢查居家室內外可能積水的容器；「倒」－倒掉積水，不要的器物予以丟棄；「清」－減少容器，使用的器具也都應該徹底清潔；「刷」－由於埃及斑蚊及白線斑蚊的蟲卵在乾燥容器沿壁可耐旱長達一年以上尚具孵化能力，應刷除內壁蟲卵，收拾或倒置不使用的桶、缸、甕、盆，才能有效防止病媒蚊孳生。
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