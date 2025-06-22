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胡璉逝世48週年 金門學堂開幕打造藝術啟蒙文化空間

中央社／ 金門22日電
為緬懷前金防部司令胡璉對金門建設與防衛貢獻，胡璉文化藝術基金會22日在金湖鎮塔后舉行胡璉學堂開幕式，學堂內也展出其相關文物，包括胡璉駐越南大使時期僑領贈送的老虎標本等。中央社
為緬懷前金防部司令胡璉對金門建設與防衛貢獻，胡璉文化藝術基金會22日在金湖鎮塔后舉行胡璉學堂開幕式，學堂內也展出其相關文物，包括胡璉駐越南大使時期僑領贈送的老虎標本等。中央社

胡璉文化藝術基金會今天舉辦胡璉學堂開幕式，基金會董事長陳龍安說，將邀請專家學者、藝術家等定期開設講座與課程，並發展扎根零歲創意教育基地，打造0至6歲幼兒親子共學、藝術啟蒙文化空間。

今天是前金防部司令胡璉逝世48週年紀念日，除上午金門各界舉行追思祭典，胡璉文化藝術基金會下午在金湖鎮塔后22號舉行「胡璉學堂」開幕儀式，金門副縣長李文良、胡璉孫女胡敏珍、陳龍安等出席。

李文良致詞表示，胡璉生前對金門有許多貢獻，包含教育建設、金門綠化及興辦酒廠等，造就金門現在穩定發展基礎，「所以尊稱胡璉將軍為現代恩主公，我想大家都非常認同」，今天選擇胡璉曾居住過古厝作為胡璉學堂，盼能讓胡璉精神在金門持續傳遞下去。

胡敏珍表示，胡璉學堂成立不只是紀念一位將軍，而是希望讓後代子孫都記住這裡曾經有人為和平堅守和信念犧牲，期盼學堂能成為推動鄉里文化、青年教育、和平公益基地。

根據胡璉文化藝術基金會發布的新聞稿，陳龍安表示，胡璉文武兼備，對金門貢獻不僅止於戰地指揮，更重視教育與文化永續，設立胡璉學堂是為延續這份精神，此次開幕除推出「胡璉回顧展」，展出胡璉相關珍貴文物，學堂未來也將結合「金門文化藝術講堂」計畫，邀請專家學者、文史工作者與藝術家定期開設講座與課程，並發展為「扎根零歲」創意教育基地，打造0至6歲幼兒親子共學、藝術啟蒙文化空間。

金門

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