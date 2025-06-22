屏東集團婚禮30對新人幸福滿滿 周春米：縣府做大家後盾

屏東縣政府今在縣府大禮堂舉行一年一度的屏東集團婚禮，今年首次在縣府大禮堂舉行，今年有30對新人報名，2天名額就滿了，縣長周春米擔任主婚人，屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人，現場充滿各種粉紅泡泡，周春米說，縣府會做大家後盾。

周春米說，她身為屏東縣大家長，看到幸福浪漫的新人，走進大禮堂，這是縣府大禮堂第一次作為集團結婚場地，今年共有30對新人報名，未來共組家庭，也要對彼此負責，牽手一輩子。

周春米說，參加縣府集團婚禮，縣府提供家樂福家電提貨券1萬元，也提供婚紗造型服務，現場還準備總價值8萬元家電好禮抽獎，包括知名廠牌的吹風機、吸塵器、空氣清淨機等，現場加碼抽出日本東京、泰國曼谷，雙人來回蜜月機票，現場歡呼聲驚喜不斷，幸福氛圍高漲

「縣府會做大家最好的後盾」，周春米說，租屋補助，縣府與中央都會負擔，另外生育補助部分第一胎兩萬元、第三胎三萬元，還有鄉鎮公所補助，月嫂80小時，懷孕到醫院檢查，也有補助交通費用，縣府後續也會在10個鄉鎮成立公托中心等，打造友善的育兒環境。

今天參加的新人，王重盛、許郁苹，兩人都在公家單位工作，王重盛說，得知集團結婚的訊息後，想說支持縣府的相關政策，一起來共襄盛舉，也感謝另一半的支持。

現場代表新人上台宣誓徐如賢、李靜雯，兩人從小時候就認識，直到長大後才來電，交往5年，他們也開心抽到高雄曼谷的來回機票。

屏東縣府民政處表示，縣府持續打造屏東成為「暖心、關心、定心」的希望城市，在婚育政策、育兒補助及居住福祉積極推動，讓每對新人在屏東都能安心成家、生兒育女，展開圓滿生活。