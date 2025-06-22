高雄國道7號拚2030年通車 仁武系統恐成全台最複雜交流道

總經費1357億的國道7號高雄段預計明年動工、2030年通車，路線起點自仁武區，銜接國道十號後往南至林園等區，將緩解國道1號、國道10號、台88線交通流量，其中仁武交流道未來將由高屏2快、國7、國10交會，可能成為全台最複雜的系統交流道。

另外因應南部產業發展，專家建議「國7北延至台南」評估應提早進行。

國道7號於前年核定，總經費約1357.9億元，路線自仁武區起，銜接國道10號，往南行經大社、仁武、鳥松、大寮、鳳山、小港及林園等區，經臨海工業區東側至洲際貨櫃聯外道路南星路止，國道七號高雄路段全長約23公里，高架路段長約21公里，沿線設有2處系統交流道、3處雙向及2處單向交流道，經8處主要計畫、3處細部計畫區。

此外，國道7號與國道1號、國道10號、台88線和正規劃中的高屏第2快速公路(高屏2快)形成東高雄環狀快速路網，預期可分流國道一號交通量10%至24%、台88線五甲至鳳山段30%、國道十號仁武至鼎金段29%，提升整體路網服務品質，高公局日前也公布了所有交流道的設計示意圖。

臉書「高雄好過日」指，國道7號仁武系統交流道由3條高快速公路交會，包括高屏2快、國7、國10，設計很複雜，平面往上，國10在第2層，高屏2快在第3層，而國7與高屏2快匝道縱面布設於第2至5層，匝道最高層達66公尺，近20層樓高，「成為全台看起來最複雜系統交流道」，未來國7北延會先和國10共線一小段後再分出。

「高雄好過日」指，國7仁武交流道的複雜程度，加上國10負荷已大，很可能成為車流瓶頸，解決方式包含拓寬國1和國7北延兩種，而國7在10多年前可行性研究階段時，即朝台南、高雄間未來高快速公路最終需求為原則構想規劃，因此國7北延接至國1、國3，初步規劃在仁武至燕巢間與國10共線，後續才在燕巢交流道北岔至台南。

高雄好過日表示，國7北延與國10共線，在燕巢交流道南側附近，國7將北岔出國10，夾在國1與國3之間往北 ，經過岡山、路竹、田寮、阿蓮，至二仁溪附近進入臺南東側之關廟等地區，也可能考慮在路竹和路竹園區國1聯絡道東延線銜接，於關廟地區與國3銜接，或考量於歸仁地區台86銜接，或續北延與國8銜接的可行性。